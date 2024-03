Amici anticipazioni 30/03: l’eliminato e colpo di scena al ballottaggio

Oggi, giovedì 28 marzo, è stata registrata la seconda puntata del Serale di Amici. Come al solito, Amici News ha riferito tutte le anticipazioni di quanto accaduto durante la registrazione, che andrà in onda sabato 30 marzo su Canale 5.

Amici, ospiti seconda puntata serale

Come ogni puntata, presenti in studio i giudici Giuseppe Giofrè, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio. Come ospite musicale, invece, è arrivato Ermal Meta che ha cantato il suo nuovo singolo L’unico pericolo, la cui protagonista del video è la ballerina professionista Elena D’Amario. L’ospite comico, invece, è stata Barbara Foria.

Amici Serale, puntata del 30 marzo 2024: prima manche

A dare il via alla prima manche è stato il team di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, che hanno deciso di sfidare la squadra composta da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Si comincia con un guanto di sfida tra Martina e Mida. Dopo un’accesa discussione tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, il guanto viene annullato dai giudici perché ritenuto non equo.

Si procede con Martina contro Nicholas. Vince la cantante che ha cantato Imagine, con i primi 15 secondi solo a cappella.

Gaia vs Mida. Vittoria di Mida che ha emozionato i giudici con una cover di Chiamami ancora amore.

Altro guanto di sfida tra Giovanni e Nicholas sul flamenco accompagnati da Francesca Tocca, con il trionfo del primo.

A trionfare è il team Pettinelli-Todaro, che hanno mandato al ballottaggio Sarah, Lucia e Nicholas. La prima ad essere salvata è Sarah. Alla fine, tra Lucia e Nicholas a uscire è il ballerino. Maria De Filippi ha fatto entrare in studio tutti i professionisti a salutarlo, dato il grande affetto che nutrono per lui. Inoltre, c’è stata una grande sorpresa per lui: una borsa di studio da un’accademia di Roma per migliorare la tecnica e lavorare successivamente con loro. Infine, Malgioglio gli ha offerto di partecipare al suo nuovo videoclip a Miami.

Amici Serale: seconda manche

Per il secondo round, Pettinelli e Todaro hanno deciso di chiamare sul “ring” la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Prima sfida tra Petit e Lil Jolie che ha cantato E non finisce mica il cielo. Malgioglio le ha detto che non deve avere l’ansia durante l’esibizione, ma deve mostrarsi forte. Il punto è andato a Petit.

Guanto di sfida tra Giovanni e Dustin sul tango, con la vittoria di Giovanni.

Holden vs Giovanni. Punto per Holden che ha cantato Heaven.

Vittoria per Celentano e Zerbi, che hanno spedito al ballottaggio Giovanni, Gaia e Lil Jolie. Il primo eliminato provvisorio è Giovanni.

Amici Serale: terza manche

Il team di Celentano e Zerbi hanno sfidato la squadra di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini.

Mida con Rosalina vs Holden con Fai Rumore. Vittoria per Holden.

Seconda sfida tra Petit e Sofia. La ballerina ha battuto il cantate con una coreografia su New York New York, con tanto di complimenti da parte di Giuseppe Gioffrè che ha detto che la sua è stata l’esibizione più bella di tutta la serata.

Sarah vs Dustin, con il trionfo della prima sulle note di Abcdefu.

Sconfitta per il team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Ballottaggio per Holden, Dustin e Marisol, con eliminata provvisoria quest’ultima. La sfida finale è quindi tra Marisol e Giovanni, che hanno avuto un’ultima sfida in studio. Tuttavia, per sapere il verdetto comunicato in casetta bisogna attendere la messa in onda di sabato 30 marzo.

