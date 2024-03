Amici, serale: “Ogni anno uguale”, cosa non è piaciuto al pubblico

Ieri è andata in onda su Canale 5 la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Sebbene il talent abbia battuto lo speciale de L’Eredità su Rai 1 con il 26.7% di share, rispetto all’anno scorso c’è stato un calo negli ascolti. La puntata d’esordio dell’edizione precedente ottenne difatti il 27.9% di share. Cos’è che ha portato alcuni telespettatori a perdere interesse verso la trasmissione? Di seguito tutti i dettagli in merito a quello che non è piaciuto della puntata trasmessa ieri sera.

Oltre all’eliminazione del ballerino Kumo che ha scatenato non poche polemiche, una cosa in particolare proprio non è piaciuta al pubblico che si è abbandonato a diversi commenti negativi sul web. Nello specifico ad infastidire sono le dinamiche che si sono create tra i professori e le loro continue polemiche, soprattutto scatenate da Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Le numerose discussioni sono considerate dai telespettatori come noiose, oltre che ripetitive. Molti hanno difatti sottolineato come la storia si ripeta uguale ogni anno.

Di seguito solo alcuni dei commenti apparsi sui social in merito alle polemiche nella puntata di ieri:

Come si può leggere nei commenti le continue diatribe tra gli insegnanti, definite da alcuni addirittura come dei “teatrini”, distoglierebbero l’attenzione dai concorrenti, veri protagonisti del programma. Inoltre contribuirebbero a creare un clima poco sereno in studio, non permettendo ai ragazzi di ballare e cantare con la necessaria tranquillità. A non piacere è anche la loro eccessiva durata. Alcune discussioni si protraggono difatti per diversi minuti, ritardando il termine della puntata che finisce spesso molto tardi. Allo stesso modo fanno sì che tra un’esibizione ed un’altra vi siano delle pause troppo lunghe e questo, di conseguenza, annoia gli spettatori che sono portati a cambiare canale.

Un meccanismo che non funziona

Sicuramente il meccanismo delle polemiche contribuisce a far parlare del programma, tuttavia in maniera negativa! Per molti fan della trasmissione è quindi probabilmente arrivato il momento per gli autori del talent show di cambiare un po’ registro ed eliminare i guanti di sfida ed i momenti che possano generare tensione tra i coach delle diverse squadre.