Giulia Stabile, dal pianto al palco con Rosalìa: le reazioni di Zerbi, D’Amario e Mennoia

Un bellissimo traguardo quello raggiunto da Giulia Stabile. La ballerina sta realizzando un suo grande sogno, ovvero quello di ballare a fianco di Rosalìa. Quest’ultima, cantante spagnola ormai famosa in tutto il mondo, sta portando avanti il suo tour internazionale e nel corpo di ballo ha scelto di avere proprio la vincitrice della 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi.

La Stabile, che lascia così il talent show di Canale 5 per godersi il suo sogno, ha debuttato ufficialmente a fianco di Rosalìa alla LDLC Arena di Lione, in Francia. Proprio qui è iniziato il Lux Tour della nota cantante. Nei vari video che circolano sui social network è possibile vedere Giulia in prima fila mentre si esibisce sul palco, vicino a una delle sue artiste preferite. Lei stessa aveva rivelato di voler realizzare questo sogno.

Quando aveva assistito a un concerto di Rosalìa, nel 2023, aveva dichiarato di aver pianto tutto il tempo, per l’emozione, ma anche per la tristezza. Questo perché avrebbe voluto essere lì sul palco a ballare vicino alla cantante. Credeva che sarebbe stato impossibile arrivare lì. E, invece, ecco che continua a essere per i giovani la dimostrazione che con impegno, dedizione e passione si possono raggiungere i risultati sperati.

Ora per la Stabile continua questo tour, in giro in tutto il mondo. Sono tantissimi i fan che la stanno sostenendo in questa bellissima esperienza. Tra i suoi sostenitori c’è, ovviamente, Rudy Zerbi. Ad Amici i due hanno instaurato un legame importante, che dura nel tempo. E oggi lo storico insegnante di canto non può che essere felice e orgoglioso di lei. Su Instagram, condividendo il video che la ritrae sul palco con Rosalìa, scrive:

“Che emozione vedere Giulia realizzare uno dei suoi grandi sogni ballare per Rosalía! Vola Giulietta”

E non è l’unico. A sostenerla direttamente dal talent show c’è anche Elena D’Amario. La famosa ballerina, che in questo Serale dovrà fare a meno della presenza della Stabile nel corpo di ballo, ha condiviso un commento con diversi cuori bianchi. “Ti vogliamo bene! Dai!”, scrive ancora Elena, confermata come Giudice al Serale. Il sostegno arriva anche da Raffaella Mennoia, da anni legata a Giulia, che oggi ricondivide la Storia pubblicata da Zerbi, unendosi al gruppo.