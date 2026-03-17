Giuria di Amici 25, ecco i 4 nomi ufficiali e chi è rimasto fuori dai giochi: out Amadeus

A pochi giorni dall’inizio della fase Serale di Amici di Maria De Filippi 2025 sono di fatto stati ufficializzati i 4 giudici che saranno chiamati a esprimersi sui talenti che hanno conquistato l’ambita maglia oro per proseguire il percorso nel talent. Sui canali social del programma, nelle scorse ore, sono stati forniti degli indizi sull’identità dei volti che andranno a comporre la giuria. Dopo che sono state fatte una miriade di congetture, la trasmissione, sempre tramite i propri account, ha fornito altri elementi per risalire ai nomi dei vip scelti da “Queen Mary”. Alla fine sono stati spazzati via tutti i dubbi: le persone arruolate sono Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario, Alessandro Cattelan e Gigi D’Alessio.

Amici Serale, giuria: spazzati via tutti i dubbi, ecco chi sono i 4 giudici

Rispetto allo scorso anno la novità principale è che i giudici passano da 3 a 4. Da segnalare inoltre l’uscita di Amadeus che sarà rimpiazzato da Cattelan. Confermati invece Elena D’Amario, che sarà molto attenta a valutare le performance di danza, e il vulcanico Malgioglio. La seconda new entry è Gigi D’Alessio che ha già fatto tantissima esperienza televisiva in qualità di giurato, essendo stato per anni una delle colonne di The Voice e degli spin off della trasmissione Rai.

Sono quindi rimasti fuori dai giochi, nonostante fossero dati come quasi certi nel cast, Emma Marrone, Elisa Toffoli, Irama e Rossella Brescia. Anche Il Corriere della Sera, dopo aver visionato tutti gli indizi diramati da Amici, ha confermato che saranno Cattelan, D’Alessio, D’Amario e Malgioglio i protagonisti della fase Serale del talent.

Decisivi per risalire all’identità dei quattro è stata la seconda tornata di indizi forniti dal programma. Il primo ha riguardato una borsetta rossa, evidente riferimento allo stile iconico di Cristiano Malgioglio. Il secondo ha fatto riferimento all’uncinetto, passatempo che la danzatrice professionista Elena D’Amario usa per combattere la tensione e lo stress.

Sono poi stati fatti apparire dei cavalli, una delle grandi passioni del conduttore Alessandro Cattelan. A chiudere, ecco un paio di scarpe bianche e nere, che rimandano a quelle sfoggiate da Gigi D’Alessio il 14 febbraio 2011 durante la mitica performance al Radio City Music Hall di New York. La prima puntata del Serale sarà registrata giovedì e sarà trasmessa sabato in prima serata su Canale 5.