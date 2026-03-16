Amici Serale, ufficializzati 4 giudici e non più 3: ecco i nomi scelti da Maria De Filippi

Amici di Maria De Filippi, nelle scorse ore, ha annunciato attraverso i suoi profili ufficiali social che la giuria della fase Serale sarà composta da 4 giudici e non più da 3. Un importante cambiamento. Il talent non ha rivelato i nomi di chi ricoprirà il ruolo né in che modo verranno organizzate le votazioni. Ha però lanciato 4 indizi sull’identità dei professionisti scelti. E subito è scattata una miriade di supposizioni.

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Amici 25, i giudici del Serale: l’indizio sui modellini aerei

Il primo indizio divulgato recita: “Colleziona modellini aerei”. I fan di Gigi D’Alessio, nel leggerlo, hanno immediatamente detto che in giuria ad Amici si vedrà il loro beniamino, sostenendo che sia un appassionato appunto di modellini aerei. Tutto spinge a credere che Maria De Filippi abbia arruolato il cantante campano che, proprio per sposare nuovi progetti Mediaset, ha lasciato il team di The Voice. C’è anche chi ha accostato i modellini a Cristiano Malgioglio senza un chiaro motivo.

L’indizio su New York

La seconda indicazione fornita dal talent è la seguente: “New York è la sua città del cuore”. Di chi si tratta? Quasi certamente di Alessandro Cattelan che ha più volte spiegato di amare passare del tempo nella Grande Mela dove, tra l’altro, ha pure comprato una casa. Qualcuno ha invece ipotizzato che il riferimento alla metropoli statunitense sia riconducibile alla ballerina professionista Elena D’Amario, che ha costruito parte della sua carriera proprio a New York. Il nome di Cattelan resta però quello più accreditato.

L’indizio su SpongeBob

Il terzo indizio reso noto dal talent show è una foto di SpongeBob, a corredo della quale è stata fatta apparire la didascalia “speciale portafortuna”. Un elemento che sembra portare direttamente ad Amadeus, il quale, in una intervista rilasciata tempo fa raccontò che il famoso cartone animato era il portafortuna di suo figlio José. C’è però chi sostiene che l’indizio potrebbe riguardare Emma Marrone, amante dei gadget legati alla cultura pop. Il nome più probabile rimane però quello di Amadeus.

L’indizio sull’elefante indiano

Infine, l’ultima traccia dal sapore spirituale. “Un importante ricordo da Nuova Delhi”, si legge sull’account di Amici a commento di una foto di un oggetto che rappresenta un elefantino indiano. La quasi totalità degli utenti e degli analisti è convinta che l’indizio rimandi ad Elisa Toffoli. Come è noto la cantautrice ha un legame profondo con l’Oriente. Un dettaglio che fa credere che sia stata scelta da “Queen Mary” per fare parte della giuria