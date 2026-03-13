Serale Amici 25, ribaltone in giuria: ecco i 6 nomi caldi per sostituire Amadeus, Malgioglio e D’Amario

Amici di Maria De Filippi si avvicina all’attesissima fase Serale. La prima puntata è prevista per sabato 21 marzo. Non sarà in diretta. La registrazione, salvo cambi di calendario dell’ultimo minuto, dovrebbe essere effettuata giovedì 19 marzo e sarà in questa data che molto probabilmente si sapranno i nomi dei giudici scelti grazie alle anticipazioni. Per ora non c’è nulla di ufficiale, anche se sembra che “Queen Mary” abbia stravolto completamente la giuria rispetto allo scorso anno. Le ultime indiscrezioni sostengono infatti che né Cristiano Malgioglio, né Amadeus, né Elena D’Amario dovrebbero tornare a ricoprire il ruolo affidato loro nell’ultima edizione del talent show. Da chi saranno sostituiti?

Amici 25, fase Serale: rosa di sei nomi per la giuria

Nelle scorse ore, l’esperto di gossip e retroscena tv Amedeo Venza ha sussurrato che due nuovi volti tra i giurati potrebbero essere quelli di Elisa, che già conosce molto bene il talent avendovi collaborato in passato come caposquadra, e di Gigi D’Alessio, che ha abbandonato il talent Rai The Voice per sposare alcuni progetti Mediaset. Un altro nome caldo è quello del conduttore Alessandro Cattelan, che potrebbe ricoprire il ruolo come fatto da Amadeus lo scorso anno.

A ciò va aggiunto che pochi giorni fa è circolata un’indiscrezione secondo cui il nuovo terzetto di giudici potrebbe essere composto da Emma Marrone, Irama e Rossella Brescia. Dunque gli analisti del piccolo schermo sono convinti che Maria De Filippi abbia pescato dalla rosa dei sei nomi menzionati i tre sostituti di Malgioglio, Amadeus e D’Amario.

Quanto dura la fase Serale di Amici di Maria De Filippi

La fase Serale di Amici 25 comincerà la prossima settimana, più precisamente sabato 21 marzo, naturalmente in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. In totale sono previsti dieci appuntamenti: nove puntate e la finale che dovrebbe essere trasmessa il 16 maggio, anche se quasi certamente sarà riprogrammata in un’altra data per evitare lo scontro frontale con il prestigioso Eurovision Song Contest 2026, nel quale l’Italia sarà rappresentata dal vincitore del Festival di Sanremo, ossia Sal Da Vinci.