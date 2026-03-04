Amici 25 anticipazioni, tutti gli allievi al Serale tranne un’eliminata: e Maria cambia il regolamento

La classe del Serale di Amici di Maria De Filippi è al completo. Nelle scorse ore è stata registrata la puntata che sarà trasmessa su Canale 5 domenica 8 marzo 2026. Il portale SuperGuidaTv ha diffuso le anticipazioni di quel che è accaduto in studio. Tutti gli allievi, ad eccezione di una, hanno conquistato l’agognata maglia oro, grazie a un cambio di regolamento ‘lampo’ suggerito da Maria, la quale, per sbloccare la situazione ingolfata dai no di Anna Pettinelli, ha deciso che per far accedere i ragazzi alla fase successiva bastavano due sì da parte dei prof e non più tre.

Amici di Maria De Filippi 25, le anticipazioni: tutti al Serale tranne Giulia

Nel corso della puntata non c’è stato alcun giudice esterno. A mandare gli allievi al Serale sono state soltanto le decisioni dei professori. Come ospiti musicali sono invece sbarcati in studio Emma Marrone ed Rkomi per presentare “Vacci piano”, brano in uscita il 13 marzo, e Fabio De Luigi e Virginia Raffaele per sponsorizzare il film “Un bel giorno”.

La sola allieva che non andrà al Serale è Giulia. La ragazza è stata eliminata. Emanuel Lo e Alessandra Celentano l’hanno ritenuta non pronta. In particolare, la “Cele” ha spiegato che a suo avviso ha sempre le spalle troppo tirate all’indietro e lo sguardo basso. Inoltre ha dichiarato che è “anonima”. Veronica Peparini ha difeso la giovane, che è scoppiata a piangere. A questo punto è intervenuta Maria che ha elencato tutti i ballerini famosi che non sono arrivati al Serale o che non sono nemmeno stati presi nel talent. Un gesto per far capire a Giulia che l’eliminazione non coincide con la fine dei suoi sogni.

Amici, i cantanti e i ballerini al Serale

Tutti gli altri sono stati invece “promossi”. Si è iniziato a votare, ma dopo due “no” di Anna Pettinelli è arrivata in studio una busta rossa che ha annullato il limite massimo di 12 allievi ammessi al Serale e che ha spiegato che sarebbero bastati due sì dei docenti di categoria e non più tre. Capitolo canto:

Opi, che prima che venisse letta la busta rossa aveva avuto due no, è stato l’ultimo ad accedere al Serale, cantando “Vivere”. Successivamente ha avuto il “no” solo di Zerbi.

Caterina ha intonato “Anche Fragile”, solo Pettinelli ha detto “no”.

Plasma ha cantato “Stayin’ alive” e “Io sono Francesco”. Tutti “sì”, tranne da parte di Pettinelli.

Riccardo ha intonato “Piangere a 90”. Stesso copione di Plasma, tutti “sì” tranne da parte della speaker radiofonica.

Lorenzo ha cantato “Streets of love” e poi “Fuori è buio”. Tre “sì”.

Elena ha intonato “Azzurro”. Anche in questo caso Pettinelli ha votato “No”.

Valentina è passata con tre “sì”.

Capitolo ballo:

Alessio ha ballato Baby Goddamn e ha avuto tre “sì”.

Simone ha danzato un mix di due canzoni. Anche per lui tre “sì”.

Kiara ha ballato sulle note di Royals. Tre “sì”.

Antonio ha danzato un assolo. Solo Emanuel ha detto “no”.

L’allievo Nicola era assente per via di un grave lutto.