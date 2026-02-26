Amici 25, anticipazioni: 3 allievi al Serale e 3 fuori, i nomi e la protesta di Anna Pettinelli

Amici di Maria De Filippi si avvicina a grandi falcate alla fase Serale. Nella puntata registrata oggi e in onda su Canale 5 l’1 marzo 2026, tre allievi hanno conquistato l’agognata maglia oro, staccando il biglietto per il prossimo step del popolare talent show. Nel corso della puntata c’è stata una protesta vivace della prof Anna Pettinelli, la quale ha assicurato che fino a che uno dei suoi studenti non otterrà l’accesso al Serale non darà più alcun sì. Le anticipazioni di quel che è accaduto in studio e che si vedranno domenica prossima sono state divulgate dal portale SuperguidaTv.

Amici di Maria De Filippi 25, le anticipazioni: chi va al Serale e gli ospiti

Gli ospiti in studio che hanno ricoperto il ruolo di giudici sono stati Irene Grandi, Don Joe, Giorgio Madia e Francesca Bernabini. In veste di ospiti musicali sono stati accolti Alessio Bernabei e Bresh. Inoltre ha fatto tappa nel talent Giusy Buscemi per presentare la nuova stagione di Vanina, fiction Mediaset.

Per quel che riguarda le maglie oro, sono state conquistate da Gard e Nicola, i quali si sono uniti a Emiliano, Alex, Michele e Angie, ossia coloro che già si erano garantiti la partecipazione al Serale. Nicola ha danzato Il cigno nero (variazione di classico), mentre Gard ha intonato Quando di Pino Daniele. Le due performance hanno convinto i prof.

Chi non ha conquistato la maglia oro e la protesta di Anna Pettinelli

Niente maglia invece per Elena, Opi e Plasma. A fine puntata è stato trasmesso un video con protagonista la prof Pettinelli che ha dichiarato che finché i suoi allievi non conquisteranno la maglia oro non elargirà più alcun sì.

Elena e Plasma si sono esibiti due volte. In entrambi i casi sono stati bocciati da Pettinelli. Opi ha ricevuto il no sia da Lorella Cuccarini sia da Rudy Zerbi.

Gara di canto

L’esito della competizione:

Elena ha cantato Une belle histoire Lorenzo ha cantato Riptide Caterina ha cantato El talisman Opi Gard ha cantato Piccola stella senza cielo.

Plasma non ha preso parte alla gara ed è arrivato in puntata in un secondo momento. Ha partecipato solo alla fase per l’accesso al Serale perché, come spiegato nel day time, è stato votato dai suoi compagni.

Gara ballo

L’esito della competizione: