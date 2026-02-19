Amici 25 anticipazioni, volano frecciate a Sanremo: il ritorno di Briga

Briga torna nello studio di Amici di Maria De Filippi e lo fa in modo scoppiettante. La sua passata partecipazione al talent show di Canale 5 è stata segnata da momenti di tensione, ma anche di grande simpatia. Ed ecco che non poteva fare ritorno nel programma in cui si è fatto conoscere al pubblico senza lasciare un segno in più. Oltre a cantare la sua nuova ed emozionante canzone dedicata alla moglie incinta, il cantante si è lasciato andare a una frecciata. Nel frattempo, nel corso della registrazione di oggi, un altro allievo è riuscito ad accedere al Serale. Inoltre, le classifiche questa volta sono state fatte in modo decisamente particolare!

Amici 25 puntata 22 febbraio 2026: Briga e la sua frecciata

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Super Guida Tv, oggi è stato ospite della puntata che andrà in onda domenica Briga. L’ex storico allievo ha cantato il suo nuovo brano, I Sognatori, dedicato a sua moglie, che è incinta del loro primo figlio. Il cantante non si è limitato solo a esibirsi, ma sembra aver lanciato una chiara frecciata: “Questo è il mio Sanremo”. Così, il rapper elogia il noto programma di Canale 5, facendo riferimento al Festival.

Il motivo? La canzone di Briga non è stata scelta da Carlo Conti. Di recente, il cantante è stato ospite in videochiamata a La Pennicanza, il programma radiofonico di Fiorello e Biggio. In questa occasione, lo showman ha fatto ascoltare il nuovo brano del rapper e ha toccato il tasto legato appunto alla sua esclusione da Sanremo: “Io l’avrei presa! Sia chiaro, nessuna frecciata a Conti: aveva 700 canzoni, è ovvio che non sono state prese anche tante canzoni belle”.

Nel 2019, Mattia aveva partecipato al Festival con Patty Pravo, portando sul palco dell’Ariston il brano Un po’ come la vita.

Anticipazioni Amici 25:

I professori, inaspettatamente, hanno scelto tra le persone del pubblico i giudici delle nuove gare di canto e ballo. Per la prima sono stati scelti tre spettatori, affiancati da Fiorella Mannoia, mentre per la seconda 2, affiancati da Eleonora Abbagnato.

Classifica gara canto

Lorenzo Angie Riccardo Valentina Gard Elena

Classifica gara ballo

Nicola Simone Antonio Giulia

Chi finisce ultimo in classifica non finisce più in sfida. In questo caso, l’allievo perde la possibilità di presentarsi di fronte ai professori per richiedere l’accesso al Serale.

Chi è al Serale?

Durante la puntata della scorsa settimana, sono stati scelti i primi allievi di questo Serale, ovvero Emiliano, Alex e Michele. A loro, nella registrazione di oggi, si è aggiunta Angie. La giovane cantante è stata scelta dai suoi compagni d’avventura per tentare di accedere a questa ambita fase. Si è esibita due volte di fronte ai professori, in quanto la prima volta ha ammesso di provare ansia quando guarda Anna Pettinelli. Così Maria De Filippi le ha consigliato di guardare, invece, i suoi compagni.

Rudy Zerbi si è commosso di fronte alle esibizioni di Angie, che alla fine è riuscita ad avere la maglia oro. Non ha avuto lo stesso destino Simone, dopo ben due coreografie. Infatti, il ballerino ha ricevuto i no di Emanuel Lo. Quest’ultimo ha litigato, per questo, con Veronica Peparini. Invece, Alessandra Celentano ha preferito restarsene in silenzio.