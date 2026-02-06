Giulia Stabile, dopo Isobel anche lascia Amici? La svolta internazionale

Importante svolta nella carriera di Giulia Stabile, che si prepara a prendere parte a un tour internazionale. Nel dettaglio, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è diventata una ballerina di una delle sue cantanti preferite, Rosalìa. Come ha notato IsaeChia, la ballerina è tra i professionisti che accompagneranno la star spagnola in giro per il mondo. Un grande passo per l’ex fidanzata di Sangiovanni, che a livello lavorativo sta vivendo proprio un periodo roseo.

Giulia pare sia, infatti, entrata nel corpo di ballo del Lux Tour 2026 di Rosalìa. Ballerina professionista di Amici e anche conduttrice di Tu Sì Que Vales, sembra sia così pronta a lasciare per un po’ l’Italia. L’album della cantautrice spagnola è uscito a novembre e il tour inizierà proprio ora, a marzo. Precisamente, saranno in giro per il mondo, tra Europa e America, dal 16 marzo 2016 fino a giugno. Sul suolo europeo toccheranno le città Milano (25 marzo), Parigi, Zurigo, Amsterdam, Colonia, Berlino, Londra, e date a Barcellona e Madrid.

Arriverà poi il momento dell’America, con le città di Miami, Orlando, Boston, Toronto, New York, Chicago, Houston, Las Vegas, Los Angeles, e Santiago. Su X spunta la foto che vede i volti protagonisti del corpo di ballo di questo lungo tour di Rosalìa e tra questi c’è appunto Giulia. In quanto, le date europee e americane toccheranno i mesi che vanno da marzo a giugno, sembra che la Stabile dovrà lasciare per un po’ l’Italia e così anche Amici.

Los bailarines que acompañarán a Rosalía durante el tour de LUX. Repite Jal Joshua de MOTOMAMI, se une la italiana Giulia Stabile… No están todos, pero son todos los que están. pic.twitter.com/di08Vs4mIO — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) February 5, 2026

C’è anche la probabilità che la ballerina sia presente solo a Milano, ma è alquanto difficile che prenda parte solo a una data del tour, visto che solitamente i professionisti sono fissi. Proprio di recente, un altro volto ha lasciato il vuoto tra i ballerini professionisti del talent show di Canale 5. Si tratta di Isobel, la quale è ora la valletta di Max Giusti nel game show Caduta Libera, dal lunedì al venerdì.

Per dare questa svolta alla sua carriera, la ballerina di origini australiane ha deciso di lasciare il cast del programma che l’ha fatta conoscere al pubblico italiano. Il tutto è accaduto con il consenso di Maria De Filippi, come riporta la stessa Isobel. Qualora dovesse tornare, di sicuro la padrona di casa le riaprirebbe le sue porte. E questo vale anche per Giulia Stabile, se mai dovesse lasciare il cast del programma di Canale 5 per seguire Rosalìa in giro per il mondo.