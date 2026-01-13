Isobel Kinnear a Caduta Libera: ecco come ha reagito Maria De Filippi

Isobel Kinnear affianca Max Giusti nello studio di Caduta Libera ormai da diverse settimane. La ballerina australiana, per la prima volta, sta svolgendo il ruolo di valletta e piace anche al pubblico. Non ha mai nascosto ad Amici, durante la sua partecipazione come allieva, di voler far parte del mondo dello spettacolo italiano e di avere come fonte di ispirazione Lorella Cuccarini. Pertanto, non ha voluto fermare il suo percorso televisivo solo nel settore della danza ed è approdata del game show. In una nuova intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato come ha reagito Maria De Filippi a questa sua nuova esperienza.

Ha partecipato alla 22esima edizione del talent show di Canale 5, dove ha iniziato una relazione con Cricca, giunta poi al capolinea fuori. Qui è arrivata in finale, conquistando il quarto posto. Dopo di che, è entrata ufficialmente nel cast del programma, come ballerina professionista. Inoltre, ha iniziato ad apparire in alcune pubblicità televisive e nei brevi annunci di fine puntata del programma. Sebbene fosse ormai diventata un volto fisso del talent show, Isobel ha deciso di prendere tutt’altra strada, approfittando dell’opportunità di farsi conoscere come co-conduttrice al fianco di Giusti.

La Kinnear, nella sua intervista, spiega di essere stata chiamata per il provino e di aver subito conosciuto il conduttore. Tutto è andato per il meglio, tanto che è stata presa per questo importante ruolo. In quanto è accaduto tutto così in fretta, non si rende ancora conto della svolta che ha preso la sua carriera:

“Sto cercando una strada mia e in questo Max mi sta aiutando molto, è generoso e aperto. Entrambi ci stiamo mettendo alla prova in qualcosa di nuovo”

Dunque, tra Giusti e Isobel si sta giustamente istaurando un bel rapporto. Nel frattempo, però, c’è curiosità su ciò che De Filippi le avrebbe detto in merito alla sua decisione di lasciare il cast dei ballerini professionisti di Amici per viversi questa opportunità. Ebbene a oggi la Kinnear crede che ‘Queen Mary’ fosse già a conoscenza della proposta. Inoltre, è stata proprio lei a invogliarla ad accettare:

“Penso che Maria sapesse già tutto prima di me. Mi ha incoraggiato a buttarmi in questa nuova avventura dicendomi che se vorrò tornare le porte di Amici saranno sempre aperte”

Pertanto, non è escluso che un giorno il pubblico del talent show la riveda tornare nel cast. Intanto, Isobel può anche vantare sul sostegno di Alessandra Celentano, che sin da quando l’ha scelta come sua allieva non ha mai smesso di aiutarla:

“La maestra Celentano è fantastica. Per me è stata un punto di riferimento. È severa, ti fa lavorare duramente, ma solo perché tiene ai ragazzi e vuole tirare fuori il meglio da loro. È giusto perché la danza è rigore e disciplina”

Ora alla Kinnear tocca godersi questa nuova esperienza a Caduta Libera e continuare a sognare nella carriera che tanto desidera costruirsi.