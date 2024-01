Amici, Isobel e Cricca si sono lasciati: la confessione del cantante

Solo pochi giorni fa Cricca, cantante ex Amici, era partito per l’Africa, precisamente in direzione Togo. Un viaggio questo che, come aveva spiegato lo stesso musicista, serviva per staccare la spina e concentrarsi sulle proprie esigenze. Di recente, Cricca ha voluto aggiornare i propri follower con alcune stories pubblicate su Instagram, dove ha spiegato di stare male per via della rottura con Isobel Kinnear.

Isobel e Cricca si sono lasciati

Attraverso due stories, nonché degli screen di un lungo testo scritto dallo stesso cantante, Cricca ha spiegato di voler rimanere a Togo ancora per un po’, cambiando i piani iniziali e salutando la madre, che a breve rientrerà in Italia: “Sarei dovuto rientrare anch’io ma non sono ancora pronto e penso di non avere ancora lavorato abbastanza su di me. Quindi ho cambiato il volo e resterò ancora qui in Togo per un po’. Sto bene! Sono partito senza alcuna aspettativa, con la voglia di scoprire il mondo e ritrovare me stesso” ha spiegato.

Cricca ha poi fatto riferimento ad alcuni articoli scritti su di lui nell’ultimo periodo: “Mi fa sorridere quando invece leggo gli articoli che son stati fatti in questi giorni. Bellissimi i titoli ‘Cricca allarma i fan’, ‘Lo sfogo amaro e la crisi della lovestory…’, ‘Cricca entra in crisi..’ sicuramente sarà servito ad attirare più lettori e io sono solo che contento se si parla di me“. Spazio, poi, ad alcuni dettagli sul periodo che sta attraversando: “Succede a tutti di avere momenti no, e la vita che mi sono scelto probabilmente non era quella che mi aspettavo. Ma non c’è nessun bisogno di esagerare le cose o di arrivare a conclusioni da soli“.

L’ex protagonista di Amici è poi passato a raccontare il suo bisogno di intraprendere questo viaggio, confidando di star male per via della rottura con Isobel: “Non so perché son partito, ma so che ne avevo bisogno. Non so se sia per la rottura con Iso, ma so che mi ha fatto e continua a farmi male. Non so se riuscirò a reggere il mondo della musica e della fama, ma so che lo amo“. Attraverso questo lungo testo, quindi, Cricca ha annunciato la fine della love story con Isobel.

Isobel e Cricca: dalla confidenza a Verissimo all’amaro sfogo

La storia tra i due, come si ricorderà, era iniziata proprio all’interno del talent di Maria De Filippi. Per il cantante, ex allievo di Lorella Cuccarini, l’incontro con Isobel era stato un colpo di fulmine, al punto da portarlo a rompere con la fidanzata di allora. Dopo poco tempo, però, la ballerina lo aveva scaricato, desiderosa di concentrarsi sul percorso televisivo. I due, però, erano tornati insieme e a Verissimo, Cricca aveva raccontato come la madre di lei li avesse aiutati a riavvicinarsi.

L’amore e la complicità tra Isobel e Cricca, però, sembrano proprio giunti al termine. Già nell’annunciare il suo viaggio in Africa, si era potuto ipotizzare come qualcosa non stesse andando per il verso giusto tra il cantante la sua ormai ex fidanzata. Le parole amare utilizzate, infatti, avevano lasciato pensare che potessero esserci problemi anche con la ballerina, che nei giorni scorsi era apparsa felice, ma senza che ci fossero tracce di Cricca sul suo profilo social.