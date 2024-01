Amici, Cricca preoccupa: “Sparirò, ho tanta paura”, l’amaro sfogo

Cosa sta succedendo a Cricca di Amici di Maria De Filippi? In queste ore, il cantante di Se mi guardi così si è lasciato andare a un amaro sfogo che sta facendo preoccupare i suoi fan. Dopo aver condiviso un regalo ricevuto da Angelina Mango, ecco che Giovanni ha pubblico sul suo profilo Instagram ufficiale un triste messaggio. Attraverso questo sfogo, l’ex allievo del talent show di Maria De Filippi ha annunciato che sparirà per un po’ di tempo.

Il cantante di Australia ha rivelato al pubblico che lo segue che si sta dirigendo in Africa, precisamente in Togo, insieme a sua mamma. Il suo obiettivo è quello di staccare la spina, in quanto la vita per lui in questo periodo è davvero complicata. Infatti, ha ammesso che in questo momento ha un po’ di punti interrogativi ed è per questo che ha deciso di partire, lasciando l’Italia per qualche tempo. Non si sa per quanto, ma lo sfogo è amaro.

“Ultimamente non so trovarmi un posto nel mondo, la vita per quanto sia bella è altrettanto str***a e difficile, a volte. E in questo periodo, in cui ci sono un bel po’ di punti interrogativi qua e là, ho deciso di prendere e partire”

Queste le prime parole di questo inaspettato sfogo di Cricca, ex allievo di Amici. Dietro questo periodo sofferente per il cantante in realtà ci sono tante paure. E sorge spontanea la domanda: Cricca e Isobel si sono lasciati? Da tempo i due non appaiono insieme sui social network e ora questo sfogo sta facendo insospettire. Inoltre, sembra che il cantante abbia delle difficoltà anche dal punto di vista della sua carriera, tanto che parla di fallimenti.

“Ho tanta paura della vita, ho tanta paura del fallimento, ho tanta paura di stare solo. Sparirò, credo, per questi giorni. Mi concentrerò su di me, sulle mie esigenze. Proverò a fare foto e video delle belle esperienze a cui vado incontro e magari quando torno ve le faccio vedere”

Con un “Ciao belli”, Cricca conclude questo duro sfogo.

Amici, Cricca e Isobel si sono lasciati?

Lo sfogo di Cricca fa pensare che le cose non stiano procedendo nel migliore dei modi neanche con Isobel Kinnear. La ballerina australiana fa parte del corpo di ballo dei professionisti di Amici e appare felice e spensierata. Ha trascorso le festività con i suoi genitori e di Giovanni nessuna traccia sul suo profilo social.

Questo fa ipotizzare che sia stata una rottura. D’altronde lo stesso cantante, nel suo sfogo, precisa di avere paura di stare solo. A Verissimo i due ex allievi avevano parlato positivamente, a novembre scorso, della loro relazione. Eppure sembra proprio che le cose poi si siano complicate.