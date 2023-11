Verissimo, Cricca: confidenza sulla madre di Isobel lascia di sasso

Quante storie d’amore sono sbocciate tra i banchi della scuola di Amici di Maria de Filippi? I flirt tra studenti sono una costante sin dagli esordi del popolare talent show e, diciamolo, piacciono tanto ai fans. La love story tra Isobel Kinnear e Giovanni Cricca, tuttavia, non è una delle tante. A Verissimo, la coppia ha raccontato a Silvia Toffanin gli alti e bassi del loro rapporto e, soprattutto, chi è stato a fare il primo passo per tornare insieme.

Già, perché inizialmente la passione tra i due talenti è stata un fuoco di paglia. Per l’ex allievo di Lorella Cuccarini l’incontro con Isobel è stato un colpo di fulmine, al punto da piantare la fidanzata di allora e dichiarare il suo amore alla bella australiana. Peccato che quest’ultima lo abbia scaricato di lì a poco, desiderosa di concentrarsi sul percorso televisivo. Il cantante, in estate, si era sfogato proprio nel salotto di Canale 5, confidando la speranza che quello della ballerina non fosse un rifiuto definitivo.

La fiducia del ventenne è stata ben riposta. Oggi i due sono più complici e raggianti che mai, entusiasti del loro legame. Com’è successo? Grazie ad un’inaspettata intercessione. Ad aiutarli a riavvicinarsi è stata la madre di Isobel. Cricca l’ha contattata via social quando aveva il cuore spezzato e la donna si è mostrata molto accogliente e comprensiva col ragazzo. Dopo essersi accertata delle sue buone intenzioni, lo ha esortato a non gettare la spugna.

Siccome non riuscivo ad andare direttamente da Isobel, l’ho presa un po’ larga. Mi sono detto: ‘provo a conquistare la mamma per arrivare a lei’. E infatti le sono piaciuto, abbiamo parlato un po’ su Instagram. […] Quando poi abbiamo fatto Full Out io ero bloccato, non riuscivo a parlare con Isobel. Avevo paura di essere rifiutato. È stata la mamma di Isobel a dirmi: ‘fidati, solo parlandone con lei riuscirete a risolvere le cose’. Mi ha convinto.

I consigli materni hanno trovato conferma nei sentimenti della Kinnear, evidentemente mai davvero sopiti. “Lui c’è sempre stato, sin dal primo momento, anche quando eravamo lontani – ha svelato la ragazza, emozionata – È stato il mio primo amore, è stato grazie a lui che ho capito davvero cos’è questo sentimento“.

Isobel e Cricca dopo Amici: il futuro è in Italia?

Isobel, ex allieva della temibile Alessandra Celentano, è una delle artiste più talentuose mai arruolate nella celebre scuola di Maria De Filippi. Non ha conquistato la vittoria per un soffio, classificandosi seconda nel circuito danza. Le sue eccezionali capacità, ad ogni modo, non sono passate inosservate. La ventenne è tornata ad Amici anche quest’anno, ma come professionista. L’Italia l’ha ufficialmente adottata e la sua vita procede a gonfie vele, tra amore, carriera e tanti sogni nel cassetto. C’è però qualcosa che manca: la sua famiglia, che vive in Australia. Come sta vivendo la distanza e la nostalgia dei suoi cari?

Non tornerò in Australia, ma sono felice così. Questa ormai è la mia casa. Nell’ultimo anno non sono mai tornata in Australia, forse lo farò il prossimo maggio.

Il cantante romagnolo, invece, sta lavorando su nuova musica e una canzone per la sua musa, nel prossimo album, di certo non mancherà: “La sto già scrivendo“.