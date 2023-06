Giulia Salemi rompe il silenzio su Pretelli: spiegato cos’è successo

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno affrontando una brutta crisi? C’è chi ha anche pensato che tra i due la relazione fosse giunta al termine. L’ex gieffina finalmente rompe il silenzio ammettendo che qualcosa è accaduto, ma che ora è tutto nella norma. Infatti, Giulia esprime bellissime parole nei confronti di Pierpaolo, per concludere il suo lungo messaggio. Non solo, arriva prontamente anche la dedica di Pretelli come risposta. Così ogni dubbio viene scacciato via.

Solo qualche ora fa un amico di Giulia, Domenico Zambelli, ha rassicurato i fan dei Prelemi su 361 Magazine, rivelando che i due innamorati sono semplicemente distanti per motivi lavorativi. Ora le parole della Salemi, che pare sia stata confermata per la prossima edizione del Grande Fratello Nip/Vip, spazzano via ogni dubbio su una loro imminente rottura. Parlando in un lungo messaggio su Instagram della stagione televisiva che si è appena conclusa, l’ex gieffina ci tiene a fare un ringraziamento speciale a Pretelli:

“Ah… tutto questo non sarebbe possibile se accanto non avessi un uomo che mi capisce, mi supporta ma soprattutto mi sopporta in tutti i miei sbalzi di umore perché da ‘situazione molto complicata’ a ‘l’addio non è una possibilità’ è un attimo…”

Sembra che qualche problema effettivamente ci sia stato tra Pierpaolo e Giulia. Infatti, lei stessa conferma la situazione molto complicata di cui si parlava in questi giorni. Conclude il tutto facendo presente che da parte di entrambi non c’è proprio il pensiero di chiudere la relazione. I momenti difficili accadono in tutte le storie, ma per la gioia dei fan i Prelemi hanno superato anche quelli. A dimostrare questo è anche Pieropaolo, orgoglioso del percorso lavorativo che sta portando avanti la sua Giulia:

“Meriti tutto questo per la dedizione e la passione che ci metti, e con la determinazione che ti contraddistingue arriverai ancora molto lontano puoi starne certa. Ps Amor Omnia vincit (L’amore vince ogni cosa, ndr)”

Giulia Salemi: una stagione in TV ricca di soddisfazioni

Stasera va in onda su TV8 e su Sky Uno la puntata di GialappaShow, che ospiterà Giulia Salemi al fianco di Mago Forest alla conduzione. Si conclude così la stagione televisiva che l’ex gieffina definisce “molto importante” per il suo percorso di crescita professionale. Quanto accaduto in questo ultimo anno ha permesso a Giulia di sentirsi “migliore e più sicura”.

Una stagione iniziata il 13 settembre 2022 al fianco di Alfonso Signorini, nello studio del Grande Fratello Vip 7, come inviata social. La Salemi ci tiene a precisare che il conduttore l’ha sostenuta in quella esperienza in ben 45 prime serate di Canale 5. Non solo, su La5 è tornato in onda il format ideato da lei durante il lockdown, Salotto Salemi, con la seconda edizione.

Non ha abbandonato Mediaset Infinity e il GF Vip Party: “A cui devo tanto”. La stagione televisiva di Giulia Salemi la vede protagonista anche di una puntata de Le Iene, con il suo bellissimo discorso per sostenere in TV le donne iraniane.

“Mi sono esposta per sostenere le donne Iraniane ed ho toccato con mano quanto un minuto e trenta secondi di televisione scritta con l’anima possa cambiare la percezione esterna su di me passando da ‘quella bionda che si fa i selfie’ (cit. CF) a ‘complimenti Giulia, mi hai fatto emozionare’. Ovviamente io felice di ciò, così come quando a Novembre sono stata invitata alla camera dei deputati per sensibilizzare il mio target sul tema della violenza contro le donne (c’è ancora tanta strada da fare)”

Giulia a realizzato altri sogni. Ha lavorato in radio, che però ha dovuto lasciare ad aprile “per rispetto di quel lavoro che non potevo fare come andava fatto”. Salemi sottolinea, in questo caso, di aver imparato un bellissimo mestiere che di sicuro tornerà a svolgere. Non dimentica “il mondo digital”, con tutte le soddisfazioni ottenute, che gli permette di vivere una vita serena.

Detto ciò, l’ex gieffina ammette di volersi godere questa ultima serata della stagione su Tv8, per poi dedicarsi a “una bella pausa per ricaricare le batterie e pensare alla vita che quella si, l’ho un po’trascurata”.