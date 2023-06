Crisi Giulia Salemi e Pretelli? Parla l’amico di lei: “Ecco la verità”

Domenico Zambelli: un nome che forse in pochi riconosceranno. L’assistente di Simona Ventura e grande amico di Elisabetta Gregoriani e Giulia Salemi, nonostante non sia un personaggio noto del mondo dello spettacolo, è in realtà molto conosciuto tra i vip in qualità di organizzatore di eventi. Attualmente si trova a Formentera insieme ad altri vip e influencer per svolgere l’evento Vip Champion e ha approfittato della presenza di 361 magazine per rivelare la verità su come stiano realmente le cose tra l’amica modella italo-persiana e Pierpaolo Pretelli. Ecco cosa ha detto.

Niente crisi per i Prelemi

Con Domenico Zambelli in quel di Formentera c’è anche Pierpaolo Pretelli che, come in molti ricorderanno, solo qualche giorno fa si è reso protagonista di un acceso gossip con la modella Giulia Accardi, anch’ella presente sull’isola spagnola. Zambelli ha quindi voluto approfittare della situazione per chiarire quale sia l’attuale relazione che intercorre tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi e smentire una volta per tutte le voci circa la loro rottura.

Zambelli ha infatti affermato che attualmente i due sono distanti solo ed esclusivamente per motivi lavorativi ma non ci sarebbe alcuna crisi a separarli. Quindi tra i due ex gieffini del Grande Fratello Vip 5 l’amore procede a gonfie vele e stando a quanto dichiarato dallo stesso Zambelli “sono distanti fisicamente ma uniti con il cuore”. In attesa di una conferma da parte dei diretti interessati o di rivederli insieme a condividere spezzoni della loro quotidianità sui rispettivi profili social, si può solo confidare nelle affermazioni di Zambelli e che tra i Prelemi il pericolo della crisi sia definitivamente scongiurato.

Giulia Salemi al Gialappa Show

Questa sera, domenica 11 giugno, tornerà in Tv una nuova puntata di Gialappa Show, che ripartirà in grande stile con una succulenta novità circa la conduzione. Il programma andrà in onda su Tv8 e vedrà al timone il più che rodato Mago Forest, che conduce sin dalla prima puntata, accompagnato da una showgirl femminile d’eccezione. Ad ogni puntata, come in molti sapranno, il conduttore viene affiancato da una primadonna diversa a rotazione. Questa volta sarà il turno di Giulia Salemi, l’addetta alla Social Room uscente del Grande Fratello vip 7, che si appresta al suo esordio in qualità di conduttrice Tv.