Cos’è accaduto tra Giulia Salemi e Sonia Bruganelli? Dopo la risposta di ieri dell’opinionista del GF Vip, oggi arriva uno spinoso retroscena. Facendo il punto della situazione, la giovane influencer avrebbe dovuto prendere parte al programma Ciao Darwin, condotto e creato da Paolo Bonolis. Inizialmente sono spuntati fuori due nomi, quelli di Soleil Sorge e Giulia Salemi come rappresentanti di una determinata categoria. Pare che la prima abbia subito detto alla produzione che non avrebbe potuto prendere parte alla registrazione per via di un impegno lavorativo. Pertanto, Bruganelli avrebbe così confermato la presenza di Giulia.

Le due hanno avuto modo di approfondire un po’ la loro conoscenza nello studio del GF Vip. Qui la Salemi ha rivestito un ruolo particolare, creato appositamente per lei. Scendendo nel dettaglio, Giulia leggeva i commenti su Twitter dei telespettatori durante le dirette. Nel corso di questa settima edizione non sono mancate le frecciate di Sonia nei confronti della Salemi, per poi smentire la presunta antipatia con un costoso regalo a fine edizione per Giulia.

Ma ecco che ora pare sia tornato un certo astio tra Salemi e Bruganelli. Questo si percepisce dalla risposta che ieri Sonia ha dato a un telespettatore infuriato per la sostituzione fatta a Ciao Darwin. Infatti, alla fine è stata scelta Soleil. Da ciò che ha riportato pubblicamente la moglie di Bonolis, sembra proprio che tale decisione non sia derivata da loro, bensì dalla stessa Giulia.

In queste ore emerge un curioso retroscena sulla questione. The Pipol Gossip su Instagram fa notare che a soli tre giorni dalla registrazione del programma di successo di Canale 5, Giulia Salemi avrebbe dichiarato di non sentirsela di stare a capo di una categoria per contrastare un’altra. Ma come fa presente la pagina social sembra un po’ strano che un personaggio che ha voglia di far televisione si lasci scappare “l’opportunità di partecipare a un programma venduto in dodici paesi nel mondo che rappresenta per Canale 5 il jolly più’ importante per la prossima stagione”.

Pertanto, pare che questa sia stata una bugia e che dietro il rifiuto di Giulia Salemi verso Ciao Darwin ci sia Alfonso Signorini. Il motivo? La sera della registrazione di questa puntata dello show di Bonolis corrispondeva con il compleanno del conduttore. Nella serata di ieri, il presentatore Mediaset ha festeggiato insieme a diversi volti del suo reality show e tra questi c’erano appunto Giulia e Pierpaolo Pretelli.

Possibile che la Salemi abbia rinunciato a prendere parte a un programma TV per una festa di compleanno? The Pipol TV ne è convinto.

“E la stessa Salemi, pochi giorni prima del passo falso con il team di Ciao Darwin, era apparsa sui social garantendo la sua presenza alla festa. Ed ecco il patatrac di chi non sa valorizzare la parola rispetto. Bastava semplicemente dire la verità : ‘Preferisco vedere gli ex gieffini con il mio Pier’. E amen”

Pare che Soleil Sorge per via del maltempo sia riuscita a liberarsi e a capitanare una delle squadre della puntata di Ciao Darwin “che sarà bombastica”. Non si sa se questa è la verità oppure no. I diretti interessati potranno sicuramente confermare o smentire. Sta di fatto che Sonia Bruganelli ha già confermato che la decisione di non prendere parte alla puntata è arrivata dalla stessa Giulia.

Su questo pare non ci siano dubbi. I suoi fan, però, credono che dietro ci siano altri motivi, che non avrebbero nulla a che fare con il compleanno di Signorini, dove si è anche accesa una lite tra due ex concorrenti del GF Vip 7.