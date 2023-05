Ciao Dawin, Giulia Salemi dà buca: la reazione di Sonia Bruganelli

Sono iniziate lo scorso aprile le registrazioni della nuova edizione di Ciao Darwin, che dovrebbe andare in onda il prossimo autunno su Canale 5. Dalle anticipazioni, era emerso che la prima sfida dello show sarebbe stata tra Giulia Salemi a capo del gruppo delle “influencers” e Cristina Quaranta come leader dei “Lavoratori”, dato che l’ex vippona è tornata a lavorare come cameriera in un ristorante dopo l’esperienza al GF Vip. Tuttavia, qualcosa pare essere andato storto e, all’ultimo, la conduttrice italo persiana è stata improvvisamente sostituita. Cosa è successo?

Sul web, infatti, si è diffusa la voce secondo la quale al posto di Giulia Salemi, a guidare la squadra degli “influencers” durante la registrazione di Ciao Darwin sarebbe apparsa un altro volto noto del web, nonché ex partecipante del Grande Fratello Vip: Soleil Stasi. Come mai questa decisione? In tanti hanno subito cominciato ad incolpare Sonia Bruganelli, moglie del conduttore Paolo Bonolis e produttrice della trasmissione.

Com’è noto, infatti, la Bruganelli ha sempre avuto un debole per Soleil. L’anno scorso, durante la sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, l’ha più volte difesa contro tutti, oltre che a salvarla settimana dopo settimana per cercare di farla arrivare più avanti possibile. D’altro canto, invece, quest’anno, non sono mancati gli screzi con Giulia Salemi, la quale ha ricoperto il ruolo di “opinionista social” per tutta la durata della settima edizione del GF Vip.

La rivalità tra le due, però, sembrava basarsi più che altro in un gioco. Difatti, durante la finale di aprile, Sonia aveva voluto fare un costoso regalo a Giulia per festeggiare la fine del programma. Dunque, i fan della Salemi hanno cominciato ad attaccare la Bruganelli, chiedendole perché ha deciso di rimpiazzarla con Soleil. In particolare, un utente su Instagram le ha scritto di aver fatto una “bassezza inaudita” con questo gesto. Al che, Sonia ha voluto mettere subito le cose in chiaro.

“È accaduto l’esatto contrario”, ha scritto Sonia, alludendo al fatto che sia stata Giulia a dare forfait a lei e al programma. Dal tono del commento, inoltre, la moglie di Paolo Bonolis è apparsa alquanto infastidita dalla cosa. I motivi dietro questa decisione della Salemi non sono noti, ma una cosa pare essere certa: le tensioni con la Bruganelli non sono di certo finite.