GF Vip 8, ruolo di Giulia Salemi: lo spoiler di Alfonso Signorini

L’ottava stagione del Grande Fratello Vip inizierà il prossimo settembre su Canale 5 con la conduzione, per la quinta volta consecutiva, di Alfonso Signorini. Sono molti i cambiamenti che potrebbero esserci in questa nuova edizione. Si era mormorato, infatti, di un ritorno alla versione NIP del programma, per poi fare marcia indietro e parlare di un presunto mix tra famosi e non. Inoltre, si era vociferato anche di una riduzione del tempo di permanenza della Casa dei concorrenti. Ma, soprattutto, c’è una curiosità in particolare che molti fan della trasmissione vogliono sapere: chi saranno le prossime opinioniste del GF Vip? Recentemente, Alfonso Signorini potrebbe aver dato un grande spoiler a riguardo.

Nelle scorse settimane, pare sia stata confermata il ritorno di Orietta Berti nei panni di opinionista. Diverso il discorso per la sua collega, Sonia Bruganelli, che potrebbe essere presto sostituita da un altro volto noto del reality. Di chi si tratta? Stiamo parlando di Giulia Salemi, che quest’anno ha avuto il ruolo di ‘opinionista social‘, riportando il sentiment del web ai vipponi. Ebbene, pare proprio che Alfonso Signorini voglia dare una grande promozione all’influencer.

Il conduttore, infatti, ha recentemente commentato un post su Instagram della Salemi risalente alla finale di aprile del GF Vip, alludendo alla possibilità di vederla presto come opinionista ufficiale. “Lo leggo dopo due mesi. Ma il tempo passa in fretta e tanti mesi ci aspettano. Con le tasche piene (non solo di ricordi…)”, ha scritto.

Dunque, anche se in ritardo, Alfonso ci ha tenuto a mandare questo tenero messaggio alla sua “pupilla” anticipando una clamorosa notizia. Difatti, è molto probabile che il giornalista, con la frase “tanti mesi ci aspettano”, si riferisse a quelli relativi alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, durante la quale pare proprio che lavoreranno nuovamente insieme.

Ora, non si sa bene se alludesse ad un ritorno di Giulia al suo ruolo di “bastarda con il tablet” oppure a quello di normale opinionista. Tuttavia, le voci su una probabile sostituzione della Bruganelli girano da tempo e, nel caso, ci sono pochi dubbi sul fatto che la Salemi sarebbe la scelta primaria di Alfonso. Insomma, non resta che attendere per scoprire cosa succederà e se vedremo la conduttrice italo persiana seduta vicino ad Orietta Berti.