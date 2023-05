Il 7 aprile Alfonso Signorini ha compiuto 59 anni e per l’occasione ha voluto organizzare un party che si è tenuto ieri sera e le cui immagini sono state condivise anche dalla pagina Instagram del magazine Chi. Alla festa sono stati invitati molti ex concorrenti del Grande Fratello Vip dell’edizione di quest’anno e precedenti come Delia Duran, Alex Belli, Oriana Marzoli ed Elenoire Ferruzzi. Ed è proprio tra le due eterne rivali che si è consumata una pesante lite nel bel mezzo della festa, poco prima del taglio della torta. La sfuriata è stata trasmetta in diretta Instagram da Matteo Diamante e Giacomo Urtis e in poche ore è diventata virale su Twitter. Ecco cosa è successo.

Il motivo della lite

La lite tra le due ex concorrenti del GFVip ha letteralmente fatto il giro del web, diventando virale in poche ore. Stando a quanto si può vedere nel video che sta circolando in rete, estratto dalla diretta di Giacomo Urtis, le due vippone hanno iniziato a urlarsi contro nel momento del taglio della torta. Non è chiaro il reale motivo che abbia portato le due a scontrarsi ma molti hanno riportato che si è trattato di un “catfight“. Si pensa che la lite sia stata causata dalla volontà di entrambe si accaparrarsi il posto in prima fila durante il momento in cui il festeggiato avrebbe tagliato la torta.

Infatti nel video si vede Eleonire in prima fila vicino al festeggiato e si può sentire distintamente la voce di Oriana che ribatte “Vado avanti io“. A questo punto arriva la replica della Ferruzzi, che risponde: “Ma dove vuoi andare che sei una nana“. La Marzoli allora commenta con:“Non rispondo, meglio. Mi leccavi il sedere fino a due giorni fa“. Il discorso si chiude poco prima del taglio della torta con la Marzoli che afferma: “Amore, non ti ha cagata il mio fidanzato…“. Dall’ultima frase si capisce il chiaro riferimento a Daniele Del Moro, attuale fidanzato di Oriana Marzoli e per il quale Elenoire si era presa una bella cotta nella casa di Cinecittà.

La Reina zittendo Lenor MI SENTO MALEEEE#oriele pic.twitter.com/MlAs7l395s — dreaming ???? (@falsahh) May 11, 2023

Il motivo dell’antipatia tra Elenoire e Oriana

Si sa che tra le due ex concorrenti del GRVip non scorra buon sangue e anche le dirette interessate non hanno mai fatto mistero della loro rivalità. Nonostante le due non si siano mai incontrate nella casa più spiata d’Italia, l’interesse comune nei confronti dell’ex concorrente Daniele Del Moro le ha portate a scontrarsi più volte. Elenoire era stata la prima a nutrire dell’attrazione nei confronti del modello che dal suo canto non ha mai ricambiato i sentimenti della showgirl. Al contrario, Dal Moro si era avvicinato a Oriana, con la quale è tutt’ora fidanzato. Un antipatia nata quindi per colpa di un amore non corrisposto e che ha trovato libero sfogo nella serata di ieri.

Il gesto molto intimo tra Antonino e Giaele

Nonostante la lite di Oriana ed Elenoire abbia momentaneamente distolto l’attenzione dalla festa di Signorini, nella diretta postata dai due ex concorrenti del GFVip si è potuto notare anche un altro dettaglio. Sul web infatti si stanno rincorrendo delle voci relative a un ritorno di fiamma tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese. C’è infatti chi giura di averli visti flirtare durante la festa.

A quanto pare tra i due ci sarebbe stato un gesto intimo: lui le avrebbe toccato il naso. C’è anche chi dice che in realtà lui non fosse Antonino ma Andrea Maestrelli. In effetti non è chiaro chi sia la figura accanto a Giaele ma che si tratti di Antonino è una speranza che molti fan romantici nutrono. Sembra comunque molto probabile che si trattasse proprio dell’ex compagno di Belen.