Antonino Spinalbese risponde all’assurda rivelazione di una donna moldava, Tatiana Sova, che aveva condiviso una serie di video sconvolgenti. Quest’ultima aveva affermato su TikTok di essere la madre biologica di Luna Marì, la figlia che l’hairstylist ha avuto con Belen Rodriguez. Un’assurda rivelazione, a cui pochi ovviamente hanno dato credito. Tra questi c’è una persona che oggi ha deciso di scagliarsi contro Antonino, riportando all’attenzione quanto accaduto mesi fa.

Una donna su Instagram ha commentato un post condiviso da Spinalbese, con alcune insinuazioni. In particolare, ha parlato di “un bell’investimento” fatto da Antonino “comprando gli ovociti di Tatiata trasportati illegalmente” dall’ospedale. La donna si è detta convinta del fatto che solo “grazie a questi ovociti” l’hairstylist sarebbe diventato famoso. Non si è fermata qui. “La bambina sarà restituita alla sua vera madre biologica”, ha insinuato la donna.

“Un bell’investimento con un guadagno sicuro. Una piccola schiava indifesa gratis che devi mantenere. Basta sfruttarla nei social”, ha concluso questa donna su Instagram, lasciando interdetto lo stesso ex gieffino. Ebbene Antonino Spinalbese non se n’è rimasto in silenzio, ma ha risposto riportando tra le virgolette le parole utilizzate dalla signora.

“Signora Maria, non so nemmeno fare la spesa online, mi metto ad acquistare ‘i ovociti di Tatiana’?”, ha scritto l’hairstylist. In questo modo, Antonino ha rotto il silenzio sulla questione, anche se non ce n’era bisogno. Infatti, come già indicato, quasi nessuno ha creduto a questa assurda storia raccontata sui social dalla donna moldava.

Eppure c’è qualcuno che, invece, sembra aver dato credito al racconto. Questo è ciò che si evince da questo cattivo commento rivolto a Spinalbese. Un chiaro segnale che oramai i social hanno preso il sopravvento e che chiunque può inventarsi la qualunque per farsi notare, anche cose di questo genere.

Belen e Antonino: la folle storia sulla madre biologica della figlia Luna Marì

La moldava Tatiana Sova aveva probabilmente trovato così un modo per farsi notare, dichiarando pubblicamente che Belen e Antonino avevano rubato i suoi ovociti per avere Luna Marì tramite madre surrogata. “Sono Tatiana, sono la madre biologica e legittima di Luna Marì”, così aveva presentato il suo assurdo racconto Tatiana.

Quest’ultima, addirittura, si era detta sicura del fatto che Belen non sia nata donna e che non abbia l’utero. Un’assurdità dietro l’altra, con tanto di nomi e cognomi di medici che sarebbero coinvolti nel traffico di organi di cui parlava. Addirittura Tatiana ha pensato di mettere in mezzo anche i politici italiani, affinché intervenissero.

Intanto, proprio nelle scorse ore, Stefano De Martino si è svelato in una nuova intervista parlando del suo rapporto con Belen Rodriguz. Non solo, il conduttore ha ammesso di non avere alcuna intenzione di sostituire Antonino nel ruolo di padre con Luna Marì.