Giulia Salemi e Johnny Depp insieme a Venezia, fan increduli (Foto)

Festival di Venezia news, Giulia Salemi ha incontrato il suo idolo Johnny Depp: la gioia è incontenibile!

Giulia Salemi ha realizzato uno dei suoi sogni al Festival di Venezia 2019. Per lei, è stato un onore aver sfilato sul red carpet per la seconda volta, ma quest’anno è stato ancora più magico: al suo fianco c’è stato il suo fidanzato di cui tanto si è parlato negli ultimi giorni? Assolutamente no. L’influecer ha incontrato uno dei suoi attori preferiti, Johnny Depp, e ha voluto condividere la sua gioia con tutti i follower pubblicando la foto dell’incontro su Instagram. Un incontro che ha sorpreso tutti i suoi sostenitori, che la seguono dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip e alcuni persino da molto prima.

Foto Giulia Salemi e Johnny Depp insieme: l’emozione provata dall’influencer e le parole per i suoi fan

Abbiamo visto diverse ex di Francesco Monte a Venezia: ha prima sfilato Cecilia Rodriguez col suo attuale compagno Ignazio Moser (per lui ha fatto un gesto importante), poi Giulia Salemi, che ha attraversato il red carpet da sola, esibendo un elegantissimo abito. Emozione per l’evento conosciuto in tutto il mondo che si è raddoppiata quando ha incontrato il suo idolo: “Ciao, mamma. Ho conosciuto Johnny Depp! No, va beh, uno dei miei attori preferiti in assoluto nel mondo. Ancora non ci credo”.

Alcuni momenti imperdibili del Festival di Venezia 2019: ecco cosa c’è da sapere

Momento stupendo per Giulia Salemi che, nonostante la rottura con Francesco Monte, si è saputa subito reinventare. E dove la vedremo dopo il Festival di Venezia? Non ha fatto scandalo, non è stata protagonista di nessun “episodio super bollente” come quello di Chiara Ferragni e si è concentrata semplicemente sulla sua classe; si sono distinti per la loro eleganza anche Pietro Tartaglione e la neo-mamma Rosa Perrotta.