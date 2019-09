Cecilia e Ignazio mai così felici dopo il Festival di Venezia: dedica e foto

Festival di Venezia, Ignazio e Cecilia incantano coi loro look e adesso arriva una bella sorpresa fatta dall’argentina

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno fatto faville al Festival di Venezia 2019! I loro look – da giorno e da sera – sono stati promossi e sono stati senza dubbio una delle coppie più acclamate e ricercate. Dopo l’esperienza al Grande Fratello, in un modo o in un altro, i due sono riusciti a rimanere sulla cresta dell’onda e hanno reso sempre più magnifica la loro favola d’amore. A Venezia si sono sentiti proprio come due principi: un sogno, per la Rodriguez, che non si sarebbe mai aspettata di sfilare sul red carpet assieme all’uomo della sua vita.

Cecilia e Ignazio news, parole d’amore che fanno sognare

Abbiamo visto i loro abiti al Festival di Venezia, e ora Cecilia Rodriguez ha deciso di fare una magica dedica al suo fidanzato, compagno di mille avventure e di esperienze che resteranno sempre impresse nella sua memoria: “4 settembre 2019: Una nuova esperienza insieme, ti amo”, questo il messaggio pubblicato in una Instagram story, condiviso poi anche da Ignazio Moser. Un momento speciale che hanno condiviso con tutti i loro fan.

Venezia 2019, coppie di influencer che fanno chiacchierare e piccoli imprevisti

Mentre Chiara Ferragni ha dovuto fare i conti con un “incidente bollente”, Cecilia Rodriguez non ha avuto di questi problemi: anche se il rischio c’era! L’esercito di influencer ha sfilato sul red carpet di Venezia 2019 con aria sicura, dividendo parecchio: c’è chi crede che siano perfetti per un evento di quel tipo, chi invece non capisce cosa c’entrino con attori e personaggi di spicco. Fatto sta che anche quest’anno hanno fatto tanto parlare: per esempio Pietro e Rosa sono stati travolti da una grande ondata di gossip così come tante altre coppie di Uomini e Donne.