Cecilia e Ignazio, Venezia, red carpet da sogno: parole a caldo dei due

Cecilia Rodriguez e Ignazio, primo red carpet a Venezia. Il commento a caldo dei due che hanno optato per degli abiti scuri. Moser: “Chechu indisciplinata”

Anche Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono sbarcati in laguna, sfilando per la prima volta in coppia sul celebre red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Entrambi hanno optato per abiti scuri. Lui ha scelto un classico smoking, mentre lei si è presentata con un vestito nero particolare e ricercato, con tanto di velo trasparente a coprire la parte bassa della gamba. Durante la passerella non è mancato nemmeno il sigillo d’amore, cioè un bel bacio romantico prontamente immortalato dai fotografi. La coppia continua a ‘dispensare’ romanticherie e ad essere seguitissima dai fan. Ma non è finita qui. Appena dopo la sfilata i due sono subito corsi a prendere in mano lo smartphone facendosi vivi su Instagram per dare le prime impressioni di quanto vissuto, senza tralasciare di prendersi dolcemente un poco in giro.

Ignazio e Cecilia: impressioni a caldo dopo il red carpet veneziano

“Abbiamo appena fatto il nostro primo red carpet a Venezia”, fa sapere un raggiante Moser che si prende una battutaccia dalla Rodriguez: “E ultimo”. Scherzi e sorrisi, si diceva. Ignazio poi riprende: “Chechu, un po’ indisciplinata come sempre, però per fortuna che c’ero io che l’ho disciplinata un po’ per la storia“. Infine il giovane torna serio: “Comunque fico fico“. Star del cinema che si mescolano a influencer e personaggi del piccolo schermo, tale è la formula adottata da diversi anni a questa parte dalla kermesse, che ha aperto a un “meltin-pot” di celebrità per rendere ancora più glamour l’evento.

Non solo Ignazio e Cecilia tra gli influencer: De Lellis e Iannone accoglienza da star

Oltre ai divi del cinema, tra i personaggi legati al mondo del web e al piccolo schermo hanno già sfilato Sonia Lorenzini e Federico Piccinato, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, Ludovica Valli e molti altri. Finora la star è però stata Giulia De Lellis giunta in laguna al fianco della sua nuova fiamma, il pilota Andrea Iannone. Per loro bagno di folla, sia reale sia digitale. In passerella c’è stata anche l’esplosiva Taylor Mega, che con un vestito candido trasparente ha addirittura stregato un carabinieri.