Giulia Salemi quasi commossa, la sorpresa: “Scioccata, bellissimo tanto amore”

Giulia senza parole dopo l’ultima ospitata: tanto amore per l’ex del Gf Vip

Giulia Salemi può dirsi davvero soddisfatta del suo percorso al Grande Fratello Vip perché se i risultati sono questi allora vuol dire che ha lasciato il segno. Nella sua ultima ospitata infatti la fidanzata di Francesco Monte ha ricevuto una valanga di regali così belli che si è quasi commossa; e infatti non appena ha avuto modo di fermarsi un attimo e di scrivere ai suoi follower lo ha fatto con tutto l’amore che poteva trasmettere. “Sono basita – queste le sue parole –, ho aperto tutti i regali che mi avete mandato. A parte il reparto dolci, bellissimo… Tutto pensato apposta per me e Franci. Non ho parole per ringraziarvi di tutto l’amore e l’impegno. Sono scioccata. Grazie, grazie, nessuno mi aveva mai regalato una stella. Tutto il tempo che dedicate per me e per noi… Vi amo”.

I regali che commuovono Giulia: “Siete la mia seconda famiglia”

I regali ricevuti da Giulia in effetti sono moltissimi, e, bisogna dirlo, i fan si sono davvero impegnati per realizzarli: Giulia ha ricevuto una composizione di Polaroid che ripercorre tutti i suoi momenti più belli con Francesco, poi ha ricevuto una Polaroid vera e propria, una stella chiamata “Fralemi”, dolci, creme e molto altro. “Siete la mia seconda famiglia”, ha scritto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip su Instagram, per poi aggiungere “Io vi adoro davvero. Bellissimo vedere tanto amore specialmente dalle donne, viva la solidarietà femminile! Dobbiamo sostenerci sempre e aiutarci tra di noi!”. Un’ospitata andata nel migliore dei modi insomma e che sicuramente ricorderà con gioia per molto tempo. Come non dimenticherà senz’altro la caduta di qualcuno che lei conosce molto bene…

La storia d’amore di Francesco e Giulia: futuro roseo per i due ex gieffini

Intanto la storia con Francesco Monte procede a gonfie vele: l’incontro dell’ultima volta e l’annuncio di una sorpresa avevano mandato in visibilio i fan che in effetti continuano a seguirli entrambi con la stessa passione con cui li seguivano al Gf Vip; lo stesso Francesco si è lasciato molto andare, e uno degli ultimi gesti nei confronti della sua nuova fiamma lo conferma. Si può dire senza dubbio insomma che l’amore tra i due sia sbocciato e che questi regali ricevuti siano soltanto il contorno di una storia bellissima in cui nessuno credeva. Tanti auguri allora! Per un futuro felice e ricco di soddisfazioni anche lavorative!