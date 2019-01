Francesco e Giulia news, incontro che piace ai fan e annuncio di una gran sorpresa

Francesco Monte e Giulia Salemi, le news sulla coppia nel 2019

La storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi continua a gonfie vele, e i fan non posso che esserne entusiasti, visto che la coppia oltre ad essere felice ama condividere tutto su Instagram coi suoi sostenitori. Merito della simpaticissima “amuica” Giulia che non ha mai smesso di coltivare il suo rapporto con chi la segue ed è riuscita a coinvolgere anche il suo principe azzurro; questo le fa senz’altro onore perché rispetto a lei Francesco era molto più scettico sull’uso dei social network, e lei invece ha saputo trasmettergli l’importanza di avere un rapporto diretto col pubblico.

News Francesco e Giulia: la coppia si diverte con Fabio Basile

Le news su Francesco e Giulia vengono direttamente da Instagram, dove Giulia ha pubblicato diverse storie che ci aggiornano su come stanno andando le cose e sui progetti futuri, diciamo così; stando a quanto raccontato, venerdì 25 l’ex concorrente del Gf Vip incontrerà i fan in un centro commerciale di Novara e ha in serbo “una Big sorpresa per uno/a di voi che comunicherò nei prossimi giorni”. Ricordiamo che non è la prima volta che Giulia e Francesco annunciano sorprese per i fan: qualche tempo fa ad esempio Giulia organizzò una videochat su Instagram con tutti, e fu un’idea apprezzatissima. Dalle Instagram stories apprendiamo inoltre che con loro questa sera c’era pure Fabio Basile che ha avuto da ridire sul fatto che è stato lui ad andarli a trovare e non viceversa.

Il futuro di Francesco e Giulia: grandi gesti tra innamorati

Non si può che parlare bene al momento di Francesco e Giulia perché ci sembrano davvero innamorati. Chissà se avranno visto anche loro cos’è successo a Cecilia l’ultima volta, visto che la notizia è rimbalzata su tutti i siti della blogosfera: pensiamo di sì ma non sappiamo se Francesco abbia così tanta voglia di informarsi sulla Rodriguez junior. E farebbe anche bene se non lo facesse, visto che ormai il suo cuore, anche visti i grandi gesti fatti negli ultimi tempi, batte all’impazzata per Giulia. Vive l’amour!