Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini si sono lasciati di nuovo: spiffero

Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini di nuovo in crisi? Rumors

La relazione tra Giulia Provvedi, la cantante del duo ‘Le Donatella’, e il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini potrebbe essere di nuovo in bilico. La coppia aveva già attraversato un periodo difficile l’anno scorso. Ai tempi della partecipazione della cantante alla terza edizione del Grande Fratello Vip si era vociferato di un presunto tradimento del calciatore, ma in tale occasione Giulia non aveva dato troppo peso alla cosa, fidandosi ciecamente della sua dolce metà. Poi la rottura: fu proprio la cantante a dare l’annuncio della fine della loro storia attraverso una storia di Instagram. Anche qui il motivo sembrava essere un presunto tradimento. Qualche mese più tardi Gollini condivise uno scatto sui social per annunciare il ritorno di fiamma. Insomma, una relazione che ne ha passate tante ma fin ora i due giovani si sono mostrati sempre molto complici e innamorati. Peccato però, che qualche ora fa è apparso un post sulla pagina ufficiale del settimanale Chi, il quale sembra capovolgere nuovamente la situazione: si sono lasciati?

“Persone vicino alla coppia confermano la rottura”

“Nuova aria di crisi tra il portiere dell’Atlanta Pierluigi Gollini e la showgirl Giulia Provvedi del duo “Le Donatella”. L’estate scorsa la prima crisi e la Provvedi decise di perdonare un tradimento da parte del calciatore. Oggi, persone vicine alla coppia, confermano una rottura tra i due. Non sono ancora noti i motivi e al momento nessuna conferma dai diretti interessati”, questo quanto riporta Chi attraverso un post condiviso sul suo canale ufficiale di Instagram poco fa. Non ci resta che aspettare una dichiarazione in merito. Nel frattempo, la sorella di Giulia, Silvia Provvedi, è pronta per il parto imminente della sua prima figlia.

Scelto il nome della prima bimba di Silvia

Durante una recente intervista per Chi, Silvia Provvedi ha svelato quale sarà il nome della bambina che la renderà madre per la prima volta: “Nicole? La scelta l’abbiamo fatta insieme. Io e il mio compagno. Mancano al massimo due o tre settimane al parto, ma potrebbe accadere anche dopo questa intervista”.