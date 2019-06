Giulia Provvedi de Le Donatella torna single: è finita con Gollini

Le Donatella: Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini non stanno più insieme

È finita la storia d’amore tra Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini. La cantante de Le Donatella e il portiere dell’Atalanta non stanno più insieme. A dare l’annuncio, tra lo stupore dei follower, è stata la sorella di Silvia Provvedi su Instagram. I motivi della rottura restano al momento ignoti e mentre Giulia è impegnata in alcuni shooting fotografici con la gemella, lo sportivo si gode una vacanza a Porto Cervo con gli amici. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip ha chiesto ai suoi fan rispetto e silenzio per la fine di una relazione importante, nata un anno fa e arricchita da una convivenza che non è andata a buon fine.

Le parole di Giulia Provvedi sulla rottura con Gollini

“Preferisco essere io a dirlo. Io e Pierluigi ci siamo lasciati oggi. Le motivazioni sono personali. Sicuramente ogni giornale e blog dirà ciò che gli fa comodo ma la verità la sappiamo solo io e Pierluigi. Chiedo la cortesia di rispettare il mio silenzio a riguardo ed evitare di alimentare chiacchiericci inutili”, ha scritto Giulia Provvedi in una storia di Instagram. Al momento nessun commento è arrivato da Gollini: il portiere ha solo pubblicato sui social network qualche scatto con gli amici in Sardegna.

Giulia Provvedi e il presunto tradimento di Gollini

Giulia Provvedi ha sempre creduto molto al rapporto con Pierluigi Gollini. Tanto che non ha neppure creduto alle voci di un presunto tradimento del calciatore durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip. “Segnalazioni false. Io e Pier ci amiamo molto. Lui è una persona speciale, è parte di me. Ci siamo sempre supportati quotidianamente e mi fido ciecamente”, aveva dichiarato l’ex di X Factor a Verissimo.