Giulia Provvedi e Gollini sono tornati insieme: il toccante annuncio

Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini sono tornati insieme: l’annuncio toccante del calciatore

Non è finita la storia tra Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini. O meglio, è finita ed ora è ricominciata. Ad annunciarlo è stato lo stesso sportivo che attraverso il suo profilo Instagram ha fatto chiaramente capire che la love story è ripartita: una bella foto con la cantante, con tanto di dedica al miele. Dunque gli attriti, le incompatibilità caratteriali e tutto quello che ha tenuto distanti i due nell’ultimo periodo sono stati superati. Oggi il portiere e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sono tornati insieme e appaiono più uniti e forti che mai. Dopotutto le tempeste o ti spezzano o ti rendono più forte.

Pierluigi Gollini: “La persona, la più speciale che mi è sempre stata affianco e mi ha supportato in ogni momento!”

“A te! La persona, la più speciale che mi è sempre stata affianco e mi ha supportato in ogni momento! La mia felicità in ogni tuo sorriso” ha scritto Gollini a corredo di una foto in cui abbraccia Giulia sul campo da calcio. Immediata la reazione dei fan che hanno festeggiato il ricongiungimento sentimentale. Gli spettri del capolinea d’amore sono ormai lontani. E pensare che soltanto una ventina di giorni fa la cantante de le Donatella sembrava irremovibile. “Dopo il Grande Fratello siamo tornati più forti che mai, ma poi mi sono accorta che non siamo fatti per stare insieme e ho ritenuto giusto chiudere” , dichiarava la Provevdi a Il Messaggero.

La Provvedi ha cambiato idea: con Gollini e di nuovo amore

“Ho idee diverse sulla mancanza di rispetto, su come vivere una relazione…”, proseguiva Giulia, aggiungendo. “La mancanza di rispetto non è solo il tradimento, penso che noi donne ci dobbiamo mettere al primo posto e quindi ho scelto la mia serenità piuttosto che uno stato di infelicità”. Infine chiosava: “Sono una ragazza che dà l’anima in ogni relazione, così ho fatto, non dico che lui non l’abbia fatto, ma dopo due anni tiri le somme e ho preferito che le nostre strade si separassero”.