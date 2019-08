Giulia Provvedi, nessun ritorno di fiamma con Gollini: “Idee diverse”

Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini non sono tornati insieme

Nessun ritorno di fiamma tra Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini. Contrariamente a quello che si è sussurrato nei giorni scorsi la sorella di Silvia Provvedi e il portiere dell’Atlanta non hanno deciso di dare una seconda chance al loro amore. Un amore che andava avanti da circa due anni e che ha superato pure la difficile prova del Grande Fratello Vip. Ma a quanto pare la fine è stata inevitabile. Come raccontato dalla stessa performer, c’era una questione di incompatibilità caratteriale di fondo che ha portato i due ad allontanarsi nonostante un sentimento che appariva forte e profondo. Oggi entrambi sono single e pronti a percorrere nuove strade, sia privatamente sia professionalmente.

Le dichiarazioni di Giulia Provvedi sull’ex fidanzato Gollini

“Dopo il Grande Fratello siamo tornati più forti che mai, ma poi mi sono accorta che non siamo fatti per stare insieme e ho ritenuto giusto chiudere, ho idee diverse sulla mancanza di rispetto, su come vivere una relazione…”, ha confidato Giulia Provvedi a Il Messaggero. “La mancanza di rispetto non è solo il tradimento, penso che noi donne ci dobbiamo mettere al primo posto e quindi ho scelto la mia serenità piuttosto che uno stato di infelicità, sono una ragazza che dà l’anima in ogni relazione, così ho fatto, non dico che lui non l’abbia fatto, ma dopo due anni tiri le somme e ho preferito che le nostre strade si separassero”, ha aggiunto.

Giulia Provvedi di nuovo single: Silvia invece è innamorata

“Abbiamo convissuto un sacco di tempo e io non amo le persone che chiudono i rapporti. Semplicemente scelgo la mia serenità, ma gli vorrò sempre bene, vorrò sempre il suo bene e il suo successo. E ora mi godo l’estate da single”, ha concluso Giulia Provvedi. Diversa la situazione della gemella Silvia: dopo la burrascosa relazione con Fabrizio Corona, la cantante è oggi felice accanto all’imprenditore Giorgio.