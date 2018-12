Silvia Provvedi pazza del fidanzato Malefix: foto con dedica

Silvia Provvedi e Malefix: una foto su Instagram che ufficializza il fidanzamento

Era una situazione che si mormorava da tempo, quella che vedeva Silvia Provvedi, la gemella mora delle Donatella nonché ex fiamma di Fabrizio Corona, in coppia con un misterioso ragazzo. Di lui è noto solo il particolare soprannome: Malefix. Ma da qualche ora a questa parte, sui social è spuntata un’ulteriore conferma che i fan aspettavano da tempo. Dal profilo ufficiale di Instagram condiviso dalle gemelle è stata pubblicata una foto, poi repostata dalla loro fanpage, che immortala i due innamorati abbracciarsi e scambiarsi un bacio appassionato. “Ho scoperto di non aver bisogno di nulla… #soloTe” è la romantica dedica che accompagna l’immagine. Il volto di lui, però, resta rigorosamente nascosto da un gigante cuore rosso. Insomma, dopo una serie di esperienze negative, la dolce Sisi, così come viene chiamata dalla gemella Giulia, ha deciso di aspettare ancora un po’ per rivelare al mondo intero l’identità del suo nuovo compagno.

Silvia Provvedi e le foto su Instagram con il misterioso Malefix

L’alone di mistero che aleggia intorno all’ormai famoso Malefix si fa sempre più fitto e la curiosità dei fan continua a crescere. I due, infatti, continuano a pubblicare piccoli stralci della loro vita di coppia. Un’altra recente foto, precedente a quella del bacio, ritrae i piedi dei due innamorati: è visibile un piede con le unghie smaltate e una mano, che è sicuramente quella di Malefix, che cerca scherzosamente di afferrarlo. Le voci su una presunta relazione di Silvia Provvedi si sono diffuse ancor prima della sua entrata nella casa del GF Vip, ma è dalla fonte social che stanno arrivando le prime conferme. Archiviata una volta per tutte la storia con Corona, Silvia sembra davvero pronta a consolidare il rapporto con questo ragazzo conosciuto prima di varcare la famosa porta rossa del Grande Fratello.

Silvia Provvedi con Malefix dimentica per sempre Fabrizio Corona

In una recente intervista del 15 dicembre nello studio di Verissimo, Silvia Provvedi ha chiarito una volta per tutte i suoi sentimenti attuali. “Nemmeno come amico lo vorrei“, riferendosi al suo ex Fabrizio Corona, ma al contempo non rinnega che i momenti con lui le ricorderanno sempre un bel periodo della sua vita. Proprio da Silvia Toffanin, la partecipante dell’ultima edizione del GF Vip ha ufficializzato il fidanzamento con il misterioso Malefix, confermando che per lei rappresenta davvero una persona speciale, che è stata in grado di rapirle il cuore. Ma cosa si sa di questo ragazzo? Stando a quanto riportato dal portale today, pare si chiami Giorgio, che sia proprietario di un noto ristorante milanese e che sia stato fidanzato con la pallavolista Veronica Angeloni. Ciò che è certo è che accanto a lui, la cantante mora del duo Le Donatella sta ritrovando la felicità che merita.