Giulia e Giano: la poesia contro le critiche. Quanto la fanno lunga!

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo, dopo le paparazzate di CHI, rispondono alle critiche ricevute sui social scomodando grandi poeti e paroloni. Quanto la fanno lunga per due foto! Vediamo cosa hanno detto!

Sono ufficialmente usciti allo scoperto dopo mesi che si rincorrevano le voci di corridoio.

Abbiamo seguito la storia di Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo da quando postavano stories negli stessi posti, poi credevamo che ci fosse stato un ritorno di fiamma tra Giulia e Andrea Damante.

Alla fine è stato l’artista e fratello dell’attrice Diana a spuntarla

I due sono stati paparazzati da CHI mentre facevano la spesa insieme e mamma mia che polverone per due foto!

Tra le fan irriducibili dei Damellis e più in generale leoni da tastiera, sono piovute critiche sulla nuova coppia.

Critiche che non sono sfuggite a Giano Del Bufalo che ha risposto su Instagram con una storia ricca di pillole di saggezza.

Dalla poesia latina all’antropologia, Del Bufalo ha commentato così:

Giornate di invasione cari amici, invasione piena di astio e commenti beceri che riempiono le mie belle giornate di lavoro e serenità.

Da antropologo dilettante mi pongo spesso tante domande sull’andamento societario ai tempi dei social e noto con dispiacere che l’essere umano non evolve.

”L’invidia è la bestia di coloro che hanno scarsa fiducia nel proprio io” diceva Catullo. In questo caso non si tratta solo di invidia ma di insoddisfazione generale, che trascina le persone a vomitare negatività sul prossimo senza ragione o empatia