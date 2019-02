Giulia e Francesco, l’annuncio tra i baci e il gesto che spiazza: “Non dovete, basta”

Francesco Monte e Giulia Salemi, la coppia sarà a Sanremo 2019

Anche Francesco e Giulia saranno a Sanremo 2019, e a confermarlo sono stati proprio loro in una delle ultime Instagram stories pubblicate sul profilo di lei. Dopo aver raccontato infatti che “Questo lunedì per noi è stato un po’ domenica” Giulia ha detto a tutti “ci vediamo domani a Sanremo“. Come al solito insomma, il Festival si preannuncia non solo l’evento musicale italiano dell’anno ma anche un momento attesissimo per pettegolezzi e gossip di ogni tipo! Preparatevi dunque a tutto! Non è di questo però che volevamo parlarvi. Non solo almeno.

I regali per Giulia Salemi che spiazzano: “Non dovete assolutamente, basta!”

Vogliamo farvi notare invece quanto i fan di Giulia siano così affezionati a lei da regalarle davvero di tutto, chiaramente ognuno nei limiti delle sue possibilità. Dopo la super gaffe di qualche giorno fa a Castellammare infatti la Salemi ha aperto tutti i regali e ha fatto vedere a tutti cos’ha ricevuto: cover, bracciali personalizzati, cioccolato fondente, tazzine di Hamtaro, quadretti, trucchi, un sacco di lettere e anche un pigiama stile Ralph Lauren davvero costoso che infatti l’ha spiazzata. “Non dovete assolutamente, basta – queste sono state infatti le sue parole –! Non voglio che spendiate i vostri soldini per me! Grazie per tutto l’amore e l’affetto che mi date sempre”.

La storia d’amore di Francesco e Giulia continua a gonfie vele

Non è neanche la prima volta che Giulia riceve un regalo di questo tipo: ricordiamo ancora tutti la sorpresa di tanto tempo fa, così come ricordiamo la figuraccia di una persona che lei conosce molto bene (no, non finiremo mai di ricordarvelo!). La storia d’amore con Francesco continua a gonfie vele dunque e lo fa appassionando sempre di più i sostenitori della coppia che non mancano mai di farsi sentire con gesti carinissimi. Lo avreste mai detto prima della fine del Gf Vip 2018?