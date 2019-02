Giulia Salemi, è super gaffe su Instagram: “Sono esaurita”, ai fan non sfugge nulla

La gaffe di Giulia Salemi su Instagram: i fan le scrivono in massa

Tutti conosciamo Giulia Salemi e tutti sappiamo che non è certo la prima volta che fa una gaffe. Questa però ha il sapore di una grossa grassa risata perché l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha praticamente dimenticato di aver fatto qualcosa che invece ha fatto qualche mese fa. Ce ne ricordiamo tutti effettivamente e questa sua dimenticanza avrà senz’altro sorpreso i fan. “Amici – ha così esordito in una delle sue Instagram stories –, come state? Sono in aeroporto a Linate, ovviamente con un vasto anticipo, un’ora perché io a differenza di Monte ho l’ansia, quindi Monte arriva gli ultimi cinque minuti e io un’ora e mezza prima… Praticamente non viaggiavo in aereo da? agosto? Mi fa super strano!”.

Giulia Salemi chiarisce: “Regalatemi gli integratori di memoria!”

Il punto è che Giulia non prende l’aereo da dicembre circa, quindi non da chissà quanto ma solo da un paio di mesi. A farglielo notare sono stati proprio i suoi sostenitori: “Ragazzi, rettifico: io l’ho preso l’aereo! Ho letto nei commenti! L’avevo preso quando sono andata giù a Taranto quando ho fatto la serata con Stefano. No, io sono esaurita. Cioè… Amnesy International! Aiuto! Regalatemi gli integratori di memoria!”. Un siparietto molto divertente insomma con una Giulia che continua a vivere felice la sua storia d’amore con Francesco Monte. E questa felicità non dipende solo dall’ex tronista di Uomini e Donne, visto che i suoi sostenitori recentemente l’hanno spiazzata con un gesto che non si vede tutti i giorni.

Il futuro di Francesco e Giulia dopo il Gf Vip

Inizialmente Giulia poteva sembrare artefatta e costruita; col passare del tempo però l’opinione di molti è cambiata perché anche al Gf Vip si è notato che in realtà lei è proprio così, simpaticamente sbadata e anche molto divertente: forse è proprio questo peraltro che ha fatto innamorare Francesco! La gaffe sull’areo è solo una delle tante cose che lo dimostra, e in fondo sono gran lunga migliori personaggi come lei rispetto agli arrampicatori sociali che prima usano il pubblico per macinare soldi e poi chiedono rispetto della privacy. A proposito di momenti divertenti non avrete mica perso questo video della caduta di una persona che Giulia conosce molto bene?