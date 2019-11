Giulia e Daniele: oggi gesto eclatante, come sta la coppia dopo Uomini e Donne

Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon oggi: una puntata movimentata

Come tutti sapete, Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon si sono già scelti a Uomini e Donne, e la puntata andrà in onda probabilmente la prossima settimana; sarà proprio Alessandro Basciano a suggerire a Giulia di seguire il suo cuore e di non aspettare che il tempo rovini qualcosa di bello, e sarà proprio per questo motivo che Maria De Filippi, prima dell’intervento di Raffaella Mennoia, sarà sul punto di dargli il trono. Le conferme in realtà sono state molte finora, e anche oggi in effetti il comportamento di Giulia è stato chiarissimo.

Giulia e Daniele, oggi in puntata lo sfogo di Alessandro Basciano: il gesto eclatante della tronista

Nelle scorse settimane ragazza ha vissuto un momento difficile, e che la scelta sarebbe ricaduta su Daniele ci sembrava scontato. Oggi l’ennesima conferma: dopo aver discusso con Daniele Giulia non ha voluto fare esterne perché “penso – queste le sue parole – che stiamo facendo una maratona”, con riferimento al fatto che le emozioni che si provano a Uomini e Donne sono innumerevoli. “Si deve dare un’importanza – ha poi aggiunto parlando con Alessandro – anche per rispetto vostro e per dare un senso alle cose”. “A me non hai dato senso – ha risposto Daniele, scocciato dal fatto di non essere stato portato in esterna –. Ogni settimana hai una scusa”. “Lei – questa la confessione del corteggiatore papà – ha il potere di farmi sentire sempre un gradino in meno rispetto a lui”. Ad Alessandro insomma Giulia piaceva tantissimo ma tra le scorse settimane e oggi è diventato evidente a tutti che una scelta diversa fosse nel cuore della tronista già da tempo.

Giulia e Daniele dopo Uomini e Donne: una canzone d’amore su Instagram

Come stanno Giulia e Daniele dopo Uomini e Donne? Non chiedetecelo perché i due non possono dare indizi sul percorso in trasmissione finché non termina. Qualcosa però può essere ricavato dal profilo Instagram dell’impulsivo Schiavon che ha pubblicato di recente una storia in cui lo si sente ascoltare una canzone di Romeo Santos, La bella y la bestia letra, precisamente questa strofa: “Y le he roto el corazón más de una vez / Me perdona siempre se rinde a mis pies / Esa es su filosofía amarme es sin medida / Su amor es sordo y ciego”. Tutto insomma sembra andare per il meglio. Anche perché se fosse successo qualcosa l’avremmo saputo.