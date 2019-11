Uomini e Donne anticipazioni: Giulia ha scelto, sorpresa per nuovo tronista

Uomini e Donne anticipazioni: sorpresa alla registrazione del Trono Classico di giovedì 14 novembre, Giulia Quattrociocche ha scelto

Una vera sorpresa quella della scelta di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne. La verace romana ha deciso di seguire il suo cuore e scegliere durante la registrazione di giovedì 14 novembre. Il Trono Classico si fa sempre più interessante, e dopo la scelta di Alessandro Zarino e l’approdo sul trono di Veronica ora anche l’ormai ex tronista romana ha deciso di vivere la sua storia d’amore e le emozioni forti fuori dallo studio del programma di Canale 5. Apprendiamo la notizia dalle consuete anticipazioni pubblicate da Il Vicolo delle News, sempre chiaro nelle spiegazioni di ciò che accade nelle varie registrazioni sia del Trovo Over che di quello dedicato ai più giovani. Siete pronti a scoprire chi ha scelto Giulia e cosa è successo?

Giulia Quattrociocche ha scelto: ecco chi ha preferito

Forse il pubblico se lo aspettava, visto come sono andate le ultime registrazioni. E non sono servite le segnalazioni circa un fidanzamento segreto per scalfire l’interesse e le sensazioni che Giulia ha provato per uno dei ragazzi che sono scesi dalla famoso scala per corteggiarla. La romana ha scelto Daniele Schiavon, con grande sorpresa e sotto gli occhi di Alessandro. Giulia e Daniele sono la nuova coppia di Uomini e Donne. Era probabilmente chiaro a molti quello che legava sin dal primo momento Giulia e Daniele, inoltre il primo bacio che l’ex tronista ha dato all’interno del programma è stato proprio sulle labbra di Daniele.

Uomini e Donne: cosa succederà ad Alessandro? Maria pensa al trono

Nonostante la grande delusione per la scelta di Giulia, sembra che il futuro possa sorridere al non scelto Alessandro. Nella registrazione, è stato proprio Alessandro ad incalzare Giulia nella scelta, poi avvenuta, essendosi accorto che la tronista aveva occhi solo per Schiavon. Niente però è perduto per Alessandro, secondo quanto raccontando da Il Vicolo delle News, Maria De Filippi potrebbe farlo diventare il nuovo tronista e per assurdo sarà lui a prendere il posto di Giulia. La conduttrice avrebbe inoltre pensato di incontrarlo dopo la registrazione per parlare di questa opzione.