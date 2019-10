Uomini e Donne Anticipazioni: primo bacio per Giulia, lite in studio

Uomini e Donne Anticipazioni: arriva il primo bacio per Giulia Quattrociocche, scoppia la lite in studio con i corteggiatori

Il Trono Classico di Uomini e Donne prosegue con Giulia, Alessandro e Giulio, dopo l’abbandono di Sara Tozzi. Oggi, mercoledì 2 ottobre, è stata registrata una nuova puntata dello show ed al centro dell’attenzione troviamo in particolare la 27enne romana. Giulia ha colpito tutti per la sua genuinità e tutta la sua romanità è venuta fuori in puntata, quando ha litigato in maniera molto accesa con un suo corteggiatore. A far scattare la lite, comunque, è stato il primo bacio della tronista, dato a Daniele al fine di una bella esterna. La reazione degli altri corteggiatori non tarda ad arrivare e si impuntano sulla non veridicità del gesto, che Giulia abbia dato il suo primo bacio per far svegliare gli altri seduti in studio per lei? Il dubbio si insinua ma lei nega.

Giulia Quattrociocche: primo bacio a Daniele, l’esterna e le reazioni degli altri corteggiatori

Una puntata davvero movimentata per Giulia Quattrociocche: nella registrazione di Uomini e Donne di mercoledì 2 ottobre, la romana ha litigato in maniera davvero forte con Cristiano, a causa del bacio dato a Daniele. Un gesto che è nato spontaneamente al finale di una bella esterna. Giulia e Daniele sono andati a Castel Gandolfo e poi alle giostre ed è proprio qui che, dopo una sfida, Daniele l’ha baciata. Arriva a controbattere il bacio Cristiano che ha visto il gesto come un tentativo di suscitare una reazione in lui ed Alessandro. La Quattrociocche nega ma la lite si accende ancora di più.

Giulia furiosa a Uomini e Donne: l’atteggiamento di Cristiano non piace

Una vera furia, a Giulia non sono piaciuto alcune affermazioni di Cristiano. Non solo il corteggiatore non ha creduto nel bacio con Daniele, sminuendolo e dando una spiegazione diversa al gesto, ma ha anche fatto delle dichiarazioni che non sono per niente piaciute alla tronista romana. A sbugiardarlo sono arrivate le immagini dell’esterna, Cristiano voleva baciarla anche se in studio si è tirato subito indietro.