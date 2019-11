Trono Classico, la scelta di Giulia è chiara: “Delusione”, doccia fredda per la tronista

Giulia Quattrociocche, la scelta è vicina? Al Trono Classico la verità

Oggi è stato chiarissimo a tutti che Giulia Quattrociocche abbia già la scelta nel cuore: forse deve ancora maturarla e convincersene, forse era convintissima e col tempo si sta disilludendo, insomma le ipotesi possono esser tante; il punto è che Giulia guarda Daniele Schiavon come non guarda nessun altro, neanche Alessandro Basciano che oggi tra l’altro è stato criticato per niente (la Quattrociocche lo ha accusato di fare troppa vita mondana e si è innervosita perché nelle sue storie aveva pubblicato una canzone che aveva ascoltato anche la sua ex compagna).

Trono Classico, Giulia quasi in lacrime per Daniele Schiavon

Il momento che più ci ha dato prova dell’affetto sincero che Giulia prova per Daniele è stato quello in cui la tronista di Uomini e Donne ha reagito a una segnalazione piuttosto debole nei confronti del ragazzo: una donna ha infatti raccontato che Schiavon si frequenta con una certa Valentina, e questo, nonostante la segnalazione fosse poco credibile, ha mandato in crisi la Quattrociocche che ha fatto capire a Daniele che forse le serate dovrebbe evitarle. “Non riesco a essere lucida – ha detto Giulia al suo corteggiatore – perché veramente mi piaci, e per me questo è un problema enorme. Sarebbe una delusione di quelle estreme. Non riesco – ha ribadito quasi in lacrime – ad essere lucida e obiettiva. Non capisco perché non si possano evitare tante cose…”, ha poi concluso.

Daniele si difende dalle accuse: Giulia delusissima

Daniele ha spiegato a Giulia che lui lavora tutto il giorno, che la mattina ha gli allenamenti e che il venerdì vuole svagarsi e fare serata; la Quattrociocche non era per niente d’accordo, anche perché pure ad Alessandro aveva già palesato parecchi dubbi su questa voglia eccessiva di movida. Il punto è che la tronista oggi ci è sembrata davvero in crisi per la segnalazione e sebbene manchi ancora molto tempo alla fine del Trono Classico non escludiamo affatto, anzi lo diamo per scontato, che sarà proprio Daniele la sua scelta.