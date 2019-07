Giulia De Lellis a Temptation Island Vip? “Vi svelo qualcosina”

Anticipazioni Temptation Island Vip: ci sarà anche Giulia De Lellis?

Giulia De Lellis potrebbe fare la sua comparsa a Temptation Island Vip. Ovviamente non come fidanzata intenta a mettere alla prova il suo amore con Andrea Iannone! Potrebbe collaborare in qualche modo (ma non si sa attualmente quale) con la produzione oppure potrebbe essere uno dei personaggi della nuova edizione dei partecipanti famosi: non molti mesi fa l’abbiamo vista a Uomini e Donne, precisamente nel castello delle scelte, dove ha dato dei preziosi consigli sul look sia agli uomini sia alle donne. Avrà lo stesso ruolo a Temptation Island? Vestirà tutti durante i falò? Oppure non avrà niente a che fare con questa trasmissione?

L’ipotetico ruolo di Giulia De Lellis a Temptation Island

È emersa la notizia che Giulia De Lellis ritornerà in Tv: ma in quale programma? Si vocifera Temptation Island Vip, ma è tutto ancora in forse. Nelle sue ultime storie di Instagram è stata inquadrata più di una vola una spiaggia… quella scelta per girare le riprese di Temptation? Giulia ha detto questo: “Ragazzi, ve l’ho già dato il buongiorno ma adesso posso farmi vedere finalmente in faccia perché mi sono data una sistematina. Comunque ora vado subito a chiedere se posso dirvi qualcosina, svelarvi con chi sono”.

Giulia De Lellis news e gossip: con Andrea Iannone amore a gonfie vele e sorpresa ai parenti

Poche ore fa ha fatto una mega-sorpresa ai suoi famigliari, per poi volare subito verso una nuova meta. I fan si stanno chiedendo quali altri progetti sbalorditivi ha in serbo la fashion blogger. Qualunque cosa faccia, i suoi follower la seguiranno in ogni dove; qualsiasi cosa faccia con Andrea Iannone, si scriveranno gossip come se non ci fosse un domani! Ora non ci resta che aspettare la conferma o la smentita sulla sua partecipazione a Temptation Island come personaggio speciale.