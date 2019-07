Giortì, le anticipazioni di Giulia De Lellis e Gemma insieme: “Stiamo per arrivare”

Giulia De Lellis e Gemma Galgani insieme in Giortì: i due volti di Maria De Filippi nel nuovo programma

Giulia De Lellis e Gemma Galgani sono insieme oggi, a lavoro per il nuovo programma di Maria De Filippi. Non è una novità, è vero, di Giortì abbiamo già saputo qualche settimana fa. Oggi però le due sono insieme in una località marittima e pare siano iniziate le riprese della nuova trasmissione. A dare qualche piccola anticipazione su Giortì è stata proprio la De Lellis, che da stamattina ha aggiornato i fan sulla sua giornata. Inizialmente si è mostrata da sola, facendo sapere di dover chiedere prima se poteva o meno rivelare con chi si trovava in quel momento. Trascorse un paio d’ore evidentemente è giunto il permesso, perché è apparso il video di Gemma e Giulia insieme.

Giortì, iniziate le riprese del nuovo programma con Giulia De Lellis e Gemma Galgani?

Le due erano sorridenti e gioiose, pronte ad affrontare insieme questa nuova avventura e hanno salutato i quattro milioni di followers di Giulia. Quest’ultima ha iniziato a parlare nel video tra le stories: “Buongiorno ragazzi! Non sono sola, digli dove siamo. In un posto bellissimo”. Dietro di lei intanto c’era già Gemma, che ha subito fatto eco alla sua ormai collega possiamo dire: “Siamo in un posto stupendo, il mare ci fa da cornice e da sottofondo musicale”. Non sappiamo se Giulia e Gemma stamattina hanno registrato magari solo il promo pubblicitario o se invece sono iniziate le riprese delle puntate. Magari ci sarà anche qualche video speciale con consigli sull’organizzazione di una festa, che è tema principale del nuovo programma.

Giulia De Lellis parla di Giortì: “Ce ne saranno delle belle”

Giulia comunque ha aggiunto: “Stiamo per iniziare Giortì. Ce ne saranno delle belle, quindi mi raccomando. Noi non possiamo raccontarvi molto, però stiamo per arrivare. Nuovo programma”. Anche Gemma ha voluto dare appuntamento ai fan con Giortì: “Mi raccomando, seguiteci”. Non resta che attendere un po’ prima di vedere all’opera Giulia De Lellis e Gemma Galgani insieme a Giortì!