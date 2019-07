Giulia De Lellis, sorpresa alla famiglia: il padre resta di stucco

La sorpresa di Giulia De Lellis ai suoi famigliari: ecco cos’ha fatto l’influencer

Giulia De Lellis condivide sempre con i suoi follower di Instagram i momenti più significativi della sua quotidianità. Questa volta cos’ha fatto? Una mega-sorpresa ai suoi famigliari! Senza dir loro nulla del suo arrivo, Giulia ha preso il primo areo disponibile per incontrarli. In aeroporto c’era anche Andrea Iannone, ma non sappiamo se è volato con lei, visto che nelle Instagram stories della fashion blogger non c’è traccia del motociclista. La De Lellis ha un legame profondo con la sua famiglia e impazzisce per le sue nipotine, con le quali ha passato un’intera giornata insieme.

Padre di Giulia De Lellis senza parole: la reazione

Recentemente è emersa la notizia secondo cui Giulia De Lellis sarà impegnata con un programma televisivo, ma ora vuole dire basta col lavoro per poter passare del tempo con i suoi famigliari. Suo padre, quando l’ha vista, è rimasto imbalsamato: “E vi giuro che oggi non ero così brutta. Cioè giorni peggiori!”. Ha anticipato così la sua sorpresa ai fan: “Noi siamo in aeroporto già da un po’. C’è Andrea che è ‘incendiato’ perché di mattina, quando si deve svegliare presto, è arrabbiato nero. Adesso stiamo facendo colazione e poi voglio dirvi una cosa quando atterrerò, voglio farvi vedere una cosa bellissima”.

Giulia De Lellis con le nipotine prima della partenza (verso Temptation Island Vip?)

Dopodiché Giulia ha voluto passare tutto il tempo a disposizione assieme alle nipoti: “Avete visto che pazzi quelli della mia famiglia? Quando faccio queste sorprese impazziscono! Oggi le ho riprese tutte. Adesso portiamo le piccole a prendere il gelatino. Devo fare la brava zia e poi si riparte”. Si parte forse alla volta di Temptation Island Vip? Pare che il suo nuovo impegno lavorativo abbia a che fare proprio col programma di Maria De Filippi.