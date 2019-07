Giulia De Lellis torna in tv: “Eccitata”. Si mormora Temptation Vip

Giulia De Lellis ritorna in tv: “Sono super eccitata”. Il gossip si scatena e mormora ‘Temptation Island Vip’

Giulia De Lellis, per la gioia dei suoi sterminati fan, ha annunciato nelle scorse ore che presto tornerà in televisione con un nuovo progetto. L’influencer ha lanciato la notizia attraverso delle Stories Instagram, apparendo raggiante e dicendosi eccitatissima per l’avventura che tra poco la vedrà protagonista. In che ruolo e in che programma sbarcherà? Al momento è tutto top secret ma visto l’imminente decollo di Temptation Island Vip e visti gli ottimi rapporti che ci sono tra lei e la Fascino pgt (la società di produzione di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo), non è peccato credere che potrebbe essere coinvolta nel reality delle tentazioni in una veste inedita.

“Ho paura a dirvi una cosa altrimenti si inc…no perché do troppi indizi”. Vedremo Giulia a Temptation Island Vip?

“Volevo dirvi che posso ufficializzare una bellissima notizia. Posso dire: televisione, tra poco…” esordisce Giulia, annunciando il suo rientro sul piccolo schermo. “Ho paura a dirvi una cosa altrimenti si inc…no perché do troppi indizi. Comunque una bellissima notizia. Sono veramente super eccitata” ha aggiunto l’influencer, che poi ha chiosato: “Ragazzi non mi lasciate nemmeno a questo giro. Sostenetemi, tanto lo so che mi prenderete in giro come sempre, ma io sono felicissima anche per questo.” Come prima accennato, potremmo vederla a Temptation Island Vip? Certo non come partecipante poiché sembra davvero impossibile che lei e Iannone possano prendervi parte in qualità di coppia concorrente. Magari però in un ruolo ritagliato ad hoc, come già accaduto durante le scelte degli ultimi troni di Uomini e Donne.

Giulia De Lellis: l’amore è tornato a bussare alla sua porta e ha vestito i panni di Andrea Iannone

Tutto procede a gonfie vele per la De Lellis. Professionalmente continua a essere richiestissima, dividendosi tra tv e sponsorizzazioni. E poi c’è l’amore che, dopo il naufragio della love story con Andrea Damante, è tornato a bussare alla sua porta e ha vestito i panni di Andrea Iannone. Con il pilota è nato subito un feeling particolare, denso di romanticismo e tenerezza.