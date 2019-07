Giulia De Lellis e Andrea Iannone, quanto pesa separarsi: “Mi manchi”

Giulia De Lellis e Andrea Iannone, quanto pesa separarsi. Il messaggio nel cuore della notte: “Mi manchi”

Tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone la passione continua a bruciare costantemente. Divampa talmente forte che già le separazioni pesano tanto. I due, pochi giorni fa, hanno dovuto allontanarsi per i rispettivi impegni lavorativi. Lui è volato in terra tedesca dove correrà domani il Moto Gp di Germania al Sachsenring; lei è rimasta in Italia dove è stata protagonista di una campagna promozionale a Milano. Una distanza che si fa sentire, come puntualmente esternato dalla stessa influencer in una Stories su Instagram pubblicata nel cuore della notte.

Giulia e Andrea lontani ma vicini

“Andrea, il solo e l’unico. Mi manchi”, ha scritto Giulia, facendo campeggiare nel cuore della notte appena trascorsa una foto del centauro tra le sue Stories Instagram. D’altra parte che per la De Lellis l’attesa di rivedere il suo new love fosse trepidante, lo si era capito anche un paio di giorni fa, quando in un post aveva sussurrato: “Qualcuno che ti aspetta già.” Nonostante la distanza la coppia appare sempre più solida e innamorata. Dopo che è uscita allo scoperto i due si continuano a scambiare tenerezze romantiche, che lasciano pochi dubbi su come stia procedendo la love story. “Speriamo che duri”, sussurrano i più scettici. Intanto il presente non pare lasciare alcun interrogativo: l’amore c’è e procede a vele spiegate.

“Di Andrea mi ha colpito la sua estrema educazione, la sua galanteria. Mi ha conquistato con pazienza, rispettandomi”

“Sono serena in questo periodo, ho incontrato una persona straordinaria. Di Andrea mi ha colpito la sua estrema educazione, la sua galanteria. Mi ha conquistato con pazienza, rispettandomi. Non è mai stato lì a pressarmi. È entrato nella mia vita in punta di piedi, in un periodo non particolarmente facile”, ha fatto sapere l’esperta di tendenze su Instagram qualche giorno fa, spiegando ai suoi numerosi follower come è sbocciata la storia d’amore con il centauro. Inoltre, in quell’occasione, ha anche risposto alle frecciatine speditele da Cecilia Rodriguez.