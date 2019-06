Come ha replicato Giulia De Lellis alle critiche di Cecilia Rodriguez

Tempo di confessioni per Giulia De Lellis. Da settimane al centro del gossip per via della nuova relazione con Andrea Iannone, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di svelare qualche curiosità e retroscena sulla love story in corso. Love story che dura ormai da un mese e prosegue a ritmo spedito. Giulia e Iannone sono diventati nel giro di poco tempo inseparabili e dopo una vacanza in Sardegna, con famiglia al seguito, la web influencer segue il fidanzato nei suoi impegni di lavoro in giro per l’Europa. Ai follower di Instagram, la De Lellis ha ammesso che il primo incontro con Andrea è avvenuto durante una cena in comitiva e che la prima impressione nei confronti del pilota è stata tutt’altro che positiva. Cena alla quale Giulia e Iannone hanno partecipato lo scorso anno con i precedenti partner: lei con Andrea Damante, mentre lui con Belen Rodriguez. Alla stessa serata, avvenuta a Milano dopo la fine del Grande Fratello Vip, c’erano anche Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e Jeremias Rodriguez.

Come e quando si sono conosciuti Giulia De Lellis e Andrea Iannone

“Non ci siamo parlati più di tanto quella volta e lui mi era molto antipatico”, ha raccontato Giulia De Lellis su Instagram. La giovane ha poi chiarito che a fare il primo passo è stato lo sportivo: è stato infatti Iannone a contattare per primo la De Lellis e a corteggiarla a lungo. “Sono serena in questo periodo, ho incontrato una persona straordinaria”, ha puntualizzato la 23enne. “Di Andrea mi ha colpito la sua estrema educazione, la sua galanteria. Mi ha conquistato con pazienza, rispettandomi. Non è mai stato lì a pressarmi. È entrato nella mia vita in punta di piedi, in un periodo non particolarmente facile”, ha aggiunto l’esperta di tendenze.

Giulia De Lellis replica alla critica di Cecilia Rodriguez

Sulla recente critica di Cecilia Rodriguez, Giulia De Lellis ha risposto con auto ironia: “Cosa dico a chi dice che sono alta un metro e una banana? Che è vero, che è la verità. Non si può volere tutto dalla vita. Però sono simpatica”.