Giulia De Lellis si sfoga con i fan: “La gente è triste”

Lo sfogo di Giulia De Lellis su Instagram

Giulia De Lellis ha trascorso delle vacanze speciali con le sue nipotine e Andrea Iannone, il suo nuovo fidanzato. Nonostante ci sia stata l’intromissione di alcuni paparazzi che hanno fatto perdere le staffe all’influencer, Giulia è carica per affrontare i prossimi impegni di lavoro. Grazie a Uomini e Donne, è riuscita a costruirsi una carriera, impegnandosi duramente: non succede infatti a tutti gli ex tronisti e corteggiatori di ritrovarsi con 4 milioni di follower su Instagram e con fidanzati famosi tra le mani! Ha avuto una relazione con Andrea Damante, poi con Irama e infine con un altro Andrea: il noto motociclista italiano.

La riflessione della De Lellis sulla vita: si sente in gabbia?

Nonostante abbia tutto, Giulia De Lellis alcune volte si sente in gabbia e ha voluto così sfogarsi con i suoi fan: “Confusione è la parola della nostra epoca. Si va troppo in fretta. Ci dicono tutto quello che dobbiamo fare. Organizzano le nostre vacanze. La gente è triste. Nessuno fischietta più per strada”. Parole, queste, prese in prestito dal regista Jacque Tati. Giulia ha però saputo ritagliarsi del tempo per lei e Iannone e ora è ritornata alla vita di tutti i giorni.

Giulia e Iannone news, l’ultima disavventura per la coppia

Abbiamo saputo che Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono volati a Ibizia per un evento speciale, ma ora pare siano ritornati in Italia, dove la ragazza deve portare avanti nuovi progetti lavorativi. Al momento regna la calma, dopo quello che era successo con i paparazzi: “Vi siete permessi di entrare in casa nostra senza invito né tanto meno permesso, spaventando le mie bambine – si era sfogata su Instagram –. Capisco il vostro lavoro, ma così non si fa. Tutto questo per 2, 3 foto del c…o, di un qualcosa poi reso serenamente pubblico. Tutto questo per dirvi che non ci sto e che ci vedremo presto nelle sedi opportune”.