Giulia De Lellis e Iannone, nuova foto in vacanza: “Amore”

Giulia Del Lellis e Andrea Iannone, è amore: la foto al mare insieme alla nipotina dell’influencer

Andrea Iannone e Giulia De Lellis continuano a frequentarsi. Chiusa la sua storia con Irama, l’influencer si sta godendo l’estate col suo nuovo fidanzato. E sono inseparabili! Si sono conosciuti da poco, eppure hanno fatto già dei passi importanti: sono avvenute in tempi record le presentazioni in famiglia e hanno deciso di passare le vacanze assieme alla nipotina della De Lellis. Ormai non si nascondono più e non danno peso alle critiche rivolte contro di loro: c’è chi dice che la relazione durerà come quella con Irama e chi non crede per nulla a Iannone che, fino a qualche mese fa, diceva di essere innamorato di Belen Rodriguez.

Giulia e Iannone vacanze 2019: estate all’insegna dell’amore

Incuranti dei giudizi della gente, Giulia e Iannone hanno pubblicato una nuova foto insieme, in cui si può ben vedere il motociclista rilassato, intento a prendere il sole; uno scatto fatto subito dopo un altro importantissimo, che ci ha dato la conferma che fra i due c’è davvero del tenero. La De Lellis ha commentato così: “Amore”. Hanno intenzione di vivere la loro storia alla luce del sole e i fan di Andrea Damante dovranno così mettersi l’anima in pace: speravano in un ritorno di fiamma fra il dj e la fashion blogger, invece…

Giulia De Lellis con Andrea Iannone, Irama prende una pausa

Se Giulia De Lellis sta trascorrendo le sue vacanze con Andrea Iannone, il suo ex Irama sta invece passando delle bellissime giornate con la sua nuova fiamma, quella che diventerà molto presto la sua musa ispiratrice. Non è la prima volta che il rapper dedica delle canzoni alle sue ragazze, anche per Giulia ne ha scritta una… Irama, nelle ultime ore, ha però sorpreso per una sua decisione: vuole prendersi una pausa da tutto!