Giulia De Lellis e Iannone, prima foto insieme sui social e presentazioni in famiglia

Giulia De Lellis e Andrea Iannone insieme, i due ormai non si nascondono più

Andrea Iannone e Giulia De Lellis stanno insieme? Ormai potremmo eliminare il punto interrogativo, visto che i due hanno deciso di non nascondersi più. Stavolta non è stato un paparazzo a beccarli insieme a cena a Milano. Non sono stati neanche i fan a fare due più due riconoscendo dettagli comuni nelle foto di uno o dell’altro. Era successo infatti quando Giulia era a casa di Andrea in Svizzera: il panorama e il giardino erano facilmente riconoscibili. Poi sono stati beccati insieme per le vie di Milano, durante cene o uscite insieme. E ci sono stati altri dettagli che hanno fatto capire che qualcosa stava succedendo fra loro. Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono fidanzati: non dovremmo più sbagliare scrivendo così.

De Lellis e Iannone, la prima foto insieme… e non sono soli!

Negli ultimi giorni c’è stata una foto di Giulia in cui si riconosceva un braccio di Andrea, che era stata prima pubblicata, poi cancellata e poi pubblicata nuovamente. Iannone era stato riconosciuto grazie ai tatuaggi, ma oggi si sono mostrati proprio insieme. La prima foto di Giulia De Lellis e Iannone è stata postata su Instagram dal pilota. Lei ha commentato scrivendo “Amoe” e un cuore rosso. I due sono abbracciati, ma non sono solo: insieme a loro infatti c’è Matilde, la dolce e simpaticissima nipotina dell’influencer. Giulia infatti sta trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme alla sorella Veronica e alle due nipotine, Matilde e l’ultima arrivata Penelope. Si gode la famiglia e fa la zia, ma la foto con Iannone lascia pensare che ci siano state già le presentazioni in famiglia.

Giulia De Lellis e Iannone, ci sono state già le presentazioni in famiglia?

Andrea aveva conosciuto già il fratello di Giulia, oggi abbiamo scoperto che è insieme a lei nella villa insieme alla sorella e chissà che non abbia conosciuto anche i genitori. O forse per il momento ha conosciuto solo fratello e sorella di Giulia, mentre conoscerà più in là mamma e papà De Lellis? Staremo a vedere. Una cosa è certa: lo verremo a sapere, perché dopo questa foto Iannone e Giulia non si nasconderanno più.