Irama si confessa: “Ho bisogno di andarmene via…”

Ultime notizie su Irama: una pausa per il rapper di Amici

Irama sta attraversando un periodo bellissimo della sua vita. Dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi, ha collezionato svariati successi: il reality show di Canale 5 gli ha dato l’opportunità di farsi conoscere da molte più persone, che lo seguono sempre, anche durante questa calda estate. Ha lanciato da poco Arrogante e, come ogni tormentone che si rispetti, è suonato in ogni dove. Cosa può volere di più un giovane cantante come lui? Irama, però, vuole fare sempre meglio e su Instagram ha scritto un messaggio che non è piaciuto poi tanto ai suoi fan. Si prenderà del tempo per realizzare nuova musica. Un nuovo album è in cantiere.

La confessione di Irama ai fan

Queste sono state le parole che hanno fatto preoccupare i suoi seguaci di Instagram: “Ho bisogno di andarmene via… a scrivere”. Non è la prima volta che il rapper si prende del tempo per riflettere sul contenuto dei suoi prossimi brani: lo ha fatto prima della sua partecipazione al Festival di Sanremo e ha partorito una perla come La ragazza dal cuore di latta; aveva anche dedicato una canzone per Giulia De Lellis, che adesso però è innamoratissima del motociclista Andrea Iannone.

Irama e Victoria, un amore da favola o un fuoco di paglia?

I fan non hanno preso benissimo questa “pausa artistica” di Irama: “Non puoi dircelo così”; “Fu così che mezza fandom morì”; “Comunque tu sempre a mettere ansie, eh?”; “Dai, Filippo, che ansia!”; “Basta che torni”. Irama avrà anche del tempo per dedicarsi completamente alla sua nuova fidanzata, con la quale sembra proprio esserci qualcosa di serio. Sarà lei la sua prossima musa dopo Giulia De Lellis e Martina Nasoni? E sì, la storia della vincitrice del Grande Fratello 2019 gli ha permesso di scrivere il suo pezzo sanremese.