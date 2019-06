Giulia De Lellis e Iannone: a Ibiza per un evento speciale

News e ultimi gossip su Giulia De Lellis e Andrea Iannone

Tra gossip e malelingue, continua a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. La web influencer e il pilota di MotoGP si frequentano ormai da un mese e sono inseparabili. Di recente hanno trascorso qualche giorno di vacanza in Sardegna. Con Giulia e Iannone c’erano anche la sorella della De Lellis – con marito e figlie al seguito -e il fratello dello sportivo. Dunque, le presentazioni in famiglia sono già state fatte, a testimonianza di quanto questo sentimento, nato quasi per caso, sia più serio e importante che mai. Come rivela il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 26 giugno, gli Iannellis – come li hanno battezzati i fan – voleranno presto a Ibiza.

Andrea Iannone festeggia il compleanno con Giulia De Lellis

Andrea Iannone, come tanti altri Vip, è un habitué di Ibiza e pure quest’anno si recherà alle Baleari. Archiviata Belen Rodriguez, fidanzata degli ultimi tre anni, Iannone arriverà sulla Isla con il nuovo amore Giulia De Lellis. I due, insieme ad altri amici e parenti, festeggeranno un evento speciale: il 30esimo compleanno dello sportivo. Il prossimo 9 agosto Iannone brinderà ad un traguardo importante e accanto a lui non mancherà Giulietta, sempre più presa dal nuovo fidanzato. Tanto che per Andrea, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha mollato definitivamente l’ex Andrea Damante, con il quale ci sono stati diversi ritorni di fiamma.

Cecilia Rodriguez critica Andrea Iannone e Giulia De Lellis

Mentre Giulia e Iannone continuano ad amarsi alla follia, non manca chi ha avuto qualcosa da ridire sulla coppia dell’estate. È il caso di Cecilia Rodriguez, che conosce bene sia la De Lellis sia Andrea. “Tutti nelle interviste dicono: “Che belli, o auguri e figli maschi”. Nel senso che mai nessuno si espone veramente con il parere più sincero, con quello che pensa. Io sono sicura che si troveranno bene, benissimo perché sono della stessa altezza. Anzi, come dite voi qui in Italia, sono alti “un metro e una banana”. Precisi precisi“, ha dichiarato con durezza la sorella di Belen.