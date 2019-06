Chi gossip, Giulia De Lellis furiosa: “Vi siete permessi di entrare in casa..”

Chi gossip, le nuove foto con Iannone fanno infuriare Giulia De Lellis

Giulia De Lellis si mostra, in queste ultime ore, abbastanza furiosa. Sotto il post su Instagram, condiviso da Chi Magazine, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si lascia andare a un lungo sfogo. Il motivo? Il post ritrae appunto la De Lellis insieme ad Andrea Iannone abbracciati di fronte alla piscina, mentre si scambiano un bacio. Si tratta della nuova conferma che il nuovo settimanale Chi dà ai suoi lettori. Giulia, però, non ci sta e commenta negativamente le foto. L’ex fidanzata di Andrea Damante chiede come i fotografi si siano permessi a introdursi nella loro abitazione senza essere invitati e senza alcun permesso. Stando alle sue parole, avrebbero addirittura spaventato le sue due nipotine. Giulia precisa che comprende il loro lavoro, ma sente che, per la seconda volta, la sua privacy sia stata violata. A detta della De Lellis, le foto condivise dal settimanale sarebbero inutili, visto che lei stessa e Andrea non stanno nascondendo la loro relazione.

Giulia De Lellis non ci sta e su Instagram commenta negativamente

“Vi siete permessi di entrare in casa nostra senza invito né tanto meno permesso, spaventando le mie bambine. Capisco il vostro lavoro, ma così non si fa”, inizia così il suo sfogo su Instagram Giulia. “Tutto questo per 2,3 foto del ca..o, di un qualcosa poi reso serenamente pubblico. Tutto questo per dirvi che non ci sto, e che ci vedremo presto nelle sedi opportune”, continua la De Lellis. Inoltre, l’ex corteggiatrice ci tiene a precisare che le ragazze che da sempre la sostengono “questo giornale non lo guardano neanche”. Infatti, Giulia si dice convinta del fatto che alle sue fan basta seguire il suo profilo social per sapere qualcosa su di lei. Sembra proprio che questa volta l’ex corteggiatrice si sia infastidita parecchio.

Gossip Giulia De Lellis e Andrea Iannone: lei si sfoga su Instagram

“Io faccio sempre prima di voi, sempre”, conclude così il suo commento Giulia. Non solo, la De Lellis continua poi a rispondere ai vari commenti, mostrando tutta la sua rabbia per quanto accaduto. Oramai la sua relazione con Iannone è stata confermata più volte, ma quello condiviso dal settimanale è il primo bacio pubblico per la nuova coppia.